  • Imatge de les mobilitzacions a França. | Christian Tallant
Elena Hernández Molina
Reoberts els accessos fronterers francesos

Oberts els accessos cap a França després que els pagesos aixequin el bloqueig a Tarascon aquest dilluns

Mobilitat confirma l’obertura de la RN-20, sense talls a Tarascon, però manté limitacions per meteorologia a vehicles pesants en l’accés francès

Els bloquejos que impedien el pas cap a Andorra des de França han estat aixecats durant la tarda d’aquest dilluns, segons ha informat el Servei de Mobilitat. A través de les seves xarxes socials, l’organisme ha indicat que les autoritats franceses han confirmat que la carretera RN-20 es troba “oberta” i que “no hi ha cap bloqueig a la rotonda de Tarascon”.

Tot i això, Mobilitat ha recordat que en aquest accés es mantenen restriccions als vehicles de més de 19 tones a causa de la meteorologia. En aquest sentit, ha assenyalat que ja hi ha “accés normal” cap al Pas de la Casa, després de les mobilitzacions protagonitzades pels agricultors francesos. A més, Tallant ha recordat que “esperarem fins al 5 de gener”, data en la que s’han de tornar a asseure pagesos i administració per confirmar si les solucions que proposen son viables.

Les protestes dels agricultors francesos han finalitzat aquesta tarda i el trànsit recupera la normalitat, amb restriccions vigents per camions de més 19T

En relació amb aquestes protestes, el portaveu dels pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, ha confirmat a EL PERIÒDIC l’aixecament de les accions. Tallant ha assegurat que, tot i la confusió donada, ell té “confirmació expressa” de l’aixecament dels talls, afegint que “sí, s’han retirat” després que al voltant de les 16.00 hores s’hagués generat la desinformació. Segons altres fonts, la situació s’hauria produït arran d’informacions procedents de diversos canals oficials que indicaven que els accessos continuaven bloquejats.

El temporal dificulta la mobilitat al Principat

Les principals afectacions al trànsit han estat provocades pel temporal meteorològic que travessa el país i que va obligar a activar la prealerta de Protecció Civil. Des de diumenge a la nit, els avisos de risc de gel a diferents vies de la xarxa viària han estat constants.

Protecció Civil activa una prealerta per nevades amb fins a 30 centímetres a cotes mitjanes i 40 en zones altes

Actualment, els accessos que mantenen aquest avís són la CG-2 al Port d’Envalira, la CG-3 a l’accés d’Arcalís i la CG-4 al Coll de la Botella. D’altra banda, continua la restricció per als vehicles de més de 19 tones a la RN-22, la RN-20 i la RN-320. En aquesta última via, el Servei de Mobilitat recorda que són necessaris els equipaments especials obligatoris per poder-hi circular.

