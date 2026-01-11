Reoberta la frontera amb França pel Pas de la Casa després d’una actuació de neteja coordinada d’ambdós països

La frontera entre Andorra i França pel Pas de la Casa ha quedat reoberta aquest diumenge al matí gràcies a una actuació conjunta dels equips andorrans i francesos de viabilitat hivernal. Des de les 4.30 hores de la matinada, una màquina del COEX d’Andorra ha estat treballant intensament per netejar i obrir la carretera, amb la col·laboració dels equips de la DIRSO francesa.
Aquesta actuació coordinada ha permès minimitzar el temps de tall de la via i avançar la reobertura de l’accés a França. Segons ha informat Mobilitat Andorra, les autoritats franceses han confirmat que les carreteres RN320 i RN22 ja estan obertes a tots els vehicles, restablint així la circulació cap a Andorra a través del Pas de la Casa.
Les autoritats franceses han confirmat que les carreteres RN320 i RN22 ja estan obertes a tots els vehicles, restablint així la circulació cap a Andorra
El Govern ha destacat que la col·laboració entre els dos equips de neteja ha estat possible gràcies a l’oferiment fet per part andorrana aquest dijous i a l’aprovació recent del nou protocol de cooperació de viabilitat hivernal entre Andorra i França. Aquest acord, validat fa poques setmanes, facilita una resposta més ràpida i eficient davant episodis meteorològics adversos que afecten les connexions transfrontereres.