Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una màquina llevaneus dels operaris del COEX. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Mobilitat

Reoberta la frontera amb França pel Pas de la Casa després d’una actuació de neteja coordinada d’ambdós països

Des de les 4.30 hores de la matinada, una màquina del COEX d’Andorra ha estat treballant per netejar la carretera amb la col·laboració la DIRSO francesa

La frontera entre Andorra i França pel Pas de la Casa ha quedat reoberta aquest diumenge al matí gràcies a una actuació conjunta dels equips andorrans i francesos de viabilitat hivernal. Des de les 4.30 hores de la matinada, una màquina del COEX d’Andorra ha estat treballant intensament per netejar i obrir la carretera, amb la col·laboració dels equips de la DIRSO francesa.

Aquesta actuació coordinada ha permès minimitzar el temps de tall de la via i avançar la reobertura de l’accés a França. Segons ha informat Mobilitat Andorra, les autoritats franceses han confirmat que les carreteres RN320 i RN22 ja estan obertes a tots els vehicles, restablint així la circulació cap a Andorra a través del Pas de la Casa.

Les autoritats franceses han confirmat que les carreteres RN320 i RN22 ja estan obertes a tots els vehicles, restablint així la circulació cap a Andorra

El Govern ha destacat que la col·laboració entre els dos equips de neteja ha estat possible gràcies a l’oferiment fet per part andorrana aquest dijous i a l’aprovació recent del nou protocol de cooperació de viabilitat hivernal entre Andorra i França. Aquest acord, validat fa poques setmanes, facilita una resposta més ràpida i eficient davant episodis meteorològics adversos que afecten les connexions transfrontereres.

Comparteix
Notícies relacionades
La capital obre un nou punt a l’Espai Ciutadà per tramitar la fe de vida amb l’objectiu de facilitar el procediment
L’augment de temperatures redueix la neu a gran part del país, però Protecció Civil manté el perill d’allaus al nord
L’INH mantindrà el mateix pressupost el 2026, tot i la reducció d’un 40% de les transferències per part del Govern

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Lleó XIV qualifica de “deplorables” les pràctiques com l’avortament, l’eutanàsia o la gestació subrogada
  • Societat
Les intenses nevades de divendres nit i dissabte al matí deixen gruixos de neu d’entre 13 i 57 cm per tot el Principat
  • Societat
França tancarà finalment l’accés fronterer amb Andorra a partir d’aquest mateix divendres a les sis de la tarda
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella lamenta els accidents per la gelada i anuncia una revisió dels protocols existents
  • Parròquies
Escaldes se suma a Andorra la Vella en assenyalar la manca d’avís del Servei Meteorològic i de Protecció Civil
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu