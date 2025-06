Canvi al servei públic

Sant Julià impulsa canvis estructurals al departament de Circulació per afrontar la manca de personal i millorar el servei

La reestructuració coincideix amb la prejubilació del cap de servei i preveu nous perfils, una revisió salarial i l’arribada d’agents cívics

El departament de Circulació i Aparcaments de Sant Julià de Lòria ha encetat un procés de reorganització interna per adaptar-se a diversos desafiaments: la falta de personal, la posada en marxa de nous projectes estratègics i la necessitat de millorar l’eficiència global del servei. L’estructura actual compta amb 21 agents, tot i que, segons el comú, en caldrien almenys 25 per garantir un funcionament mínimament òptim.

La pèrdua acumulada de sis o set efectius en els darrers anys ha tensat el sistema i ha posat en evidència les dificultats per cobrir les places vacants. Segons apuntala la corporació, els sous d’entrada —entre els més baixos del país dins l’escala tècnica— han estat un dels principals obstacles a l’hora d’atraure nous perfils professionals. Davant d’aquest escenari, l’equip comunal estudia una revisió de la part baixa de l’escala salarial, amb la voluntat d’estabilitzar la plantilla i fer el departament més atractiu.

Aquest moviment de fons coincideix amb un canvi significatiu: la prejubilació, la setmana vinent, del cap de servei després de 30 anys de trajectòria al comú. Aquesta baixa, sumada als recents canvis en els nivells tècnic i directiu, ha accelerat la necessitat de redefinir l’organigrama. “Tenim el deure de garantir un servei públic que funcioni bé i respongui a les necessitats de la ciutadania”, ha subratllat el conseller de Circulació i Aparcaments, Cristian Mayoralas.

En paral·lel a la reestructuració de personal, el departament treballa en una diagnosi del sistema d’aparcaments, amb el suport d’una auditoria externa especialitzada. L’objectiu és doble: regular i millorar les places actuals i estudiar la creació de nous emplaçaments, tot responent a les exigències creixents de mobilitat de la parròquia.

El full de ruta preveu també la incorporació d’una figura inèdita fins ara a Sant Julià: l’agent cívic. Aquest nou perfil actuarà en clau de proximitat i tindrà com a funcions el foment del bon ús de l’espai públic, el control de la tinença responsable d’animals i la vigilància del correcte dipòsit de residus. “Amb aquests canvis volem que la ciutadania noti una millora real en el seu dia a dia: més netedat, més ordre, més proximitat”, ha afirmat el cònsol major, Cerni Cairat.

Per reforçar l’impuls de totes aquestes iniciatives, Mayoralas assumirà el càrrec a temps complet a partir del mes de setembre. La dedicació exclusiva, segons el comú, ha de facilitar una implementació més àgil de les mesures previstes i millorar la capacitat de resposta davant les demandes tant internes com ciutadanes. Des de la corporació comunal, es remarca que aquest conjunt d’actuacions forma part del “compromís institucional per modernitzar els serveis públics, millorar l’eficiència interna i garantir un espai públic més segur, net i endreçat per a tothom”.