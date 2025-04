Escenari a l'aire lliure

Ramon Mirabet i Va Columna encapçalen el cartell de la 12a edició d’un Jambo ple de talent local

Del 12 al 14 de juny, Andorra la Vella es convertirà en el punt neuràlgic de la música en directe amb gairebé 40 actuacions

Andorra la Vella es prepara per viure una nova edició del Jambo Street Music, el festival que transforma el centre històric en un escenari a l’aire lliure i que enguany destaca per dues cites ineludibles: el concert de Ramon Mirabet, qui presentarà el seu nou disc V, i l’última actuació de la banda andorrana Va Columna, que s’acomiada dels escenaris després de 40 anys de trajectòria. Així, del 12 al 14 de juny, la parròquia es convertirà en el punt neuràlgic de la música en directe amb gairebé 40 actuacions repartides en set espais emblemàtics del centre històric, tot mantenint l’essència de la cita amb concerts de proximitat, gratuïts i per a tots els públics.

Aquesta 12a edició vol ser un homenatge als 11 anys d’història del festival, amb una programació que reforça la seva vocació d’aparador per als grups del país. S’hi podran descobrir formacions andorranes que presenten nou repertori i àlbums a punt de sortir, amb una gran varietat d’estils que van del swing al pop més contundent, passant pel jazz, el soul, la psicodèlia o el rock dur. Entre els noms que formen el programa hi ha: Rokyo, Black&White Digital, Isolda, Patxi Leiva, Manuel Fernández, Waver, Furgas, Messing at 4, Zèfir Duo, Humo i l’Andorra Gospel Cor. Als artistes del país, cal sumar-hi els DJ locals que ja s’han consolidat com una de les ofertes del Jambo: Richy Vuelcom, Helder Barroso, Tom Cornella. Chico D, Granda, John Holt i Oscar Vega.

El certamen també incorpora activitats familiars com el Jambo Kids amb el grup Ambauka, i espectacles multidisciplinaris com el de l’Aula de Circ d’Andorra la Vella amb música d’Albert Bartumeu. El caràcter de “punt de trobada de la cultura local” ha estat remarcat per la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, en la roda de premsa de presentació. “El Jambo és molt més que música […] Cada edició s’estableixen sinergies que amb entitats de la parròquia. És una manera de donar veu a la creativitat dels joves, donar visibilitat la feina que fan durant l’any i de continuar fent xarxa”, ha completat.

Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que “la combinació d’artistes nacionals i internacionals, sumat a un programa de cap de setmana, afavoreix l’afluència de públic, tant local com estranger”, afegint que “el perfil dels assistents és majoritàriament familiar i que molts dels visitants fan nit al país”. Els codirectors del festival, Toni Colom i Oriol Vilella, han posat èmfasi que amb aquesta 12a edició es consolida l’aposta per “portar el més interessant del panorama musical andorrà així com algunes perles internacionals que molt fàcilment passarien desapercebudes si no les féssim arribar als nostres escenaris”.