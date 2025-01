Arrestat un home en semillibertat per portar cocaïna en tornar al centre penitenciari

La Policia ha detingut al llarg d’aquesta setmana, marcada per l’inici d’any, a quatre persones per possessió d’estupefaents i tres més per conduir sota els efectes de l’alcohol i, per tant, per conducció temerària. De manera que el passat dia 31 de sembre a les 23.00 hores es va detenir un home resident de 46 anys en possessió de 0,4 grams de cocaïna. Val a dir que l’home, el qual es trobava en règim de semillibertat al centre penitenciari, va ser enxampat pels agents amb un embolcall de droga durant un escorcoll efectuat pels mateixos penitenciaris quan retornava al centre.

D’altra banda, el dia 1 de gener, al voltant de les 16.00 hores, la Policia va detenir a la frontera del riu Runer un home no resident de 26 anys quan accedia així al Principat en possessió de sis pastilles d’èxtasi. Aquesta passada matinada del dijous al divendres s’ha detingut a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Canillo una dona no resident de 20 anys i un home resident de 28 amb possessió de 0,7 grams de cocaïna rosa, l’anomenada ‘tusi’. A banda d’això, a l’home se li han trobat dues pastilles d’èxtasis i un gram de marihuana.

Alcohol al volant, una gran errada

Durant els darrers dies també s’ha procedit a la detenció de tres persones no residents amb edats compreses entre els 25 i els 39 anys, segons remarquen des del cos policial, per conduir sota els efectes de l’alcohol. De forma que el dimecres dia 1 es va detenir dos homes, ambdós no residents de 25 i 39 anys, per donar unes taxes d’1,70 i 1,32 g/l. El primer d’ells va ser controlat després de patir un accident amb danys materials. n darrer lloc, ahir es va detenir un altre home no resident de 26 anys per donar una taxa d’alcoholèmia d’1,14 g/l.