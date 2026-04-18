Protecció Civil forma 15 nous voluntaris per reforçar el cos i poder assolir els 40 membres en actiu arreu del territori

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències organitza aquest cap de setmana la formació presencial de la segona promoció del Cos de Voluntaris de Protecció Civil, amb la participació de 15 aspirants que volen completar el primer nivell formatiu per esdevenir membres en actiu. Les sessions, les quals es desenvolupen a l’Escola de Segona Ensenyança d’Ordino, combinen continguts teòrics i pràctics i compten amb la participació de formadors de Protecció Civil, Creu Roja, Bombers, Servei de Circulació i Andorra Recerca i Innovació. Amb aquestes noves incorporacions, el cos arribarà a un total de 40 membres.
El director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha valorat positivament la resposta a la convocatòria i ha assegurat que “estem molt satisfets de la resposta i la participació en aquesta segona convocatòria, que mostra una ciutadania activa i compromesa”. Pons ha afegit que “és un goig veure com va creixent el Cos de Voluntaris, una eina que ens pot ser de gran ajuda en moments d’alta necessitat i que, alhora, permet fer entendre la nostra tasca a la ciutadania”.
Aquesta fase presencial posa punt final a un procés iniciat al gener, després de les entrevistes als candidats. La formació complementa els continguts en línia i el curs de primers auxilis que els aspirants han seguit durant els darrers mesos. El primer nivell s’ha estructurat en tres blocs: coneixement del funcionament del sistema d’emergències i de les funcions del DPCGE; formació en autoprotecció, riscos naturals i primers auxilis, i una part pràctica centrada en les actuacions i la coordinació amb altres cossos.