Protecció Civil emet un avís grog per tempestes per aquest divendres el qual es pot allargar fins a les 21.00 hores

Protecció Civil ha anunciat que a banda de l’avís groc per altes temperatures que ara s’allarga ja fins dilluns i que preveia per a aquest divendres el dia de més intensitat de la calor, per a aquesta tarda s’ha activat l’avís groc (perill moderat) per tempestes, que es pot allargar fins a les 21.00 hores. Per aquest motiu, torna a recordar els consells que cal seguir en cas de ruixats importants.
Així, s’aconsella que els col·lectius més vulnerables (padrins, nens petits, persones amb discapacitat) evitin les sortides a l’exterior.
En termes generals, es recomana a la població d’evitar desplaçaments innecessaris. No obstant això, en cas d’efectuar algun desplaçament amb vehicle cal extremar la precaució al volant. Els vianants que tinguin previst fer un trajecte a peu, s’han d’allunyar de rius, rierols i ponts per possibles crescudes sobtades.
També es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, que es tanquin portes i finestres, així com abaixar les persianes durant l’episodi, limitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i buscar refugi si llampega, i extremar la precaució en general.