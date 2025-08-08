Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'avís groc emès pel servei meteorològic.
Alerta per tempestes

Protecció Civil emet un avís grog per tempestes per aquest divendres el qual es pot allargar fins a les 21.00 hores

Avui també està activat l'avís groc per altes temperatures el qual s'allargarà fins dilluns, però que marca aquesta jornada com la més intensa

Protecció Civil ha anunciat que a banda de l’avís groc per altes temperatures que ara s’allarga ja fins dilluns i que preveia per a aquest divendres el dia de més intensitat de la calor, per a aquesta tarda s’ha activat l’avís groc (perill moderat) per tempestes, que es pot allargar fins a les 21.00 hores. Per aquest motiu, torna a recordar els consells que cal seguir en cas de ruixats importants.

Així, s’aconsella que els col·lectius més vulnerables (padrins, nens petits, persones amb discapacitat) evitin les sortides a l’exterior.

En termes generals, es recomana a la població d’evitar desplaçaments innecessaris. No obstant això, en cas d’efectuar algun desplaçament amb vehicle cal extremar la precaució al volant. Els vianants que tinguin previst fer un trajecte a peu, s’han d’allunyar de rius, rierols i ponts per possibles crescudes sobtades.

També es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, que es tanquin portes i finestres, així com abaixar les persianes durant l’episodi, limitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i buscar refugi si llampega, i extremar la precaució en general.

