La segona edició del Rockòdrom Music Festival s’obre a l’escena internacional incorporant grups francesos i danesos

El Rockòdrom Music Festival retorna a Arinsal un any més amb una segona edició que busca expandir les fronteres del seu públic i que compta amb la participació de grups de quatre països: Espanya, Andorra, França i Dinamarca. Segons el director del festival, Santi Casas, un dels objectius d’aquesta edició és expandir-se cap més enllà del paradigma musical local i espanyol: «Creiem que és el moment d’intentar expandir-nos i mirar altres escenes que no siguin només l’andorrana i l’espanyola, sinó començar a picar portes cap al nord d’Europa i intentar atraure públic d’allà també, dels nostres veïns del nord».
Les principals novetats d’aquest any són els tres grups francesos: Cloner, qui oferirà als espectadors un rock melòdic i atmosfèric; Light Boat, qui aposta per un estil accelerat i agressiu propi del punk, i finalment Sex Shop Mushrooms, qui beu directament del grunge americà i del rock stoner. Una altra novetat serà MØL, un grup danès que portarà el blackgaze europeu al festival andorrà, amb Casas afirmant que aquest serà l’únic concert que faran tan a prop de la zona de la península Ibèrica: «És un grup que està despuntant moltíssim a escala europea. Encara no baixen gaire per Espanya, però estan actuant als festivals europeus més importants com el ‘Hellfest’, el ‘Graspop’ o el ‘Wacken’. Crec que és una oportunitat realment única per veure’ls a Andorra», ha afegit.
Els grups locals i espanyols tampoc passen desapercebuts en aquesta segona edició del festival. Com a novetats andorranes hi ha Andorra Dura, una banda tribut a Extremoduro, i Freqüencia Zero, qui, segons el director, «volem que facin el seu debut oficial al Rockòdrom». Per altra banda, Quim Salvat aprofitarà per presentar el seu nou àlbum ‘The Zero’. «Alguns li preguntaven si encaixava al Rockòdrom, però nosaltres vam decidir apostar-hi«, ha declarat Casas. Altres grups andorrans que participaran són: Ominira, InEclipse i The Punkers. De l’escena espanyola també hi seran Bala, juntament amb Tundra, com també hi serà Reno Renardo, tots tres caps de cartell.
Així, el Rockòdrom se celebrarà els dies 11 i 12 de setembre al pàrquing del telecabina i s’espera poder superar el nombre d’assistents de l’edició anterior, que van ser prop de 5.000. Tanmateix, tant Casas com la consellera de Cultura de la Massana, Alèxia Verdaguer, recorden que es facilitaran línies de bus nocturn per als assistents, així com zones d’aparcament. «Estem acabant de quadrar el tema dels aparcaments i també hi haurà bus nocturn. Encara no hem demanat cap servei especial, però ens podríem plantejar ampliar línies», ha declarat Verdaguer, tot animant al públic de casa a fer més ús del transport públic per assistir a l’esdeveniment.