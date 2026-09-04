Professionals adverteixen de l’impacte de la pornografia en la sexualitat dels més joves: «Estan sobreinformats»

En el marc del Dia Mundial de la Salut Sexual, alguns professionals alerten de l’impacte que té la pornografia en la percepció que tenen els joves i adolescents sobre el sexe i l’educació sexual. Apunten, com un dels principals al·licients d’aquesta problemàtica, als dispositius mòbils i al fàcil accés que atorguen a certa classe de contingut. «Hi ha una desinformació, tot i que creuen que estan molt informats, i ells ja s’ho saben tot, però en realitat és bastant esbiaixat«, han declarat la psiquiatra Maria Giró i la psicòloga Yolanda Blanco, destacant que «els joves no estan acompanyats per adults en la sexualitat i en molts altres temes […] No els podem seguir».
Aquest fàcil accés a contingut adult provoca, tal com defensen des de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), que «estiguin sobreinformats i molt malament. La informació que tenen avui els joves no és objectiva, no és real«, declara la presidenta de l’ens, Sandra Cano, en declaracions a EL PERIÒDIC. «Tenen més reticència, de vegades, a fer un petó a la boca que al sexe oral. Això són tendències, han anat canviant. I tot això té a veure amb el que veuen», afegeix Giró.
«Ara la pedagogia sexual arriba abans, a través del porno i les pel·lícules, no tenen consciència de fer ús del preservatiu. Moltes pràctiques sexuals ja no són les tradicionals, sinó les pornogràfiques» – Yolanda Blanco
D’altra banda, també han assenyalat com han canviat les relacions i les expectatives a causa de la influència de l’ús de dispositius mòbils. «Ara la pedagogia sexual arriba abans, a través del porno i les pel·lícules, no tenen consciència de fer ús del preservatiu. Moltes pràctiques sexuals ja no són les tradicionals, sinó les pornogràfiques», alerta Blanco, mentre que Cano adverteix que «s’ha banalitzat aquest tema, els sembla un joc i no donen importància a tenir una relació sexual sana«.
Precisament, en l’aspecte de les relacions, tant Giró com Blanco han destacat que «s’està fent un bombardeig de la vida en parella» i que molts joves i adolescents tenen expectatives d’una relació amb rapidesa: «L’amor romàntic, que és més pausat i més allargat, xoca amb tot l’altre, que és rapidesa i poc afecte«. Altrament, tant les professionals com l’ADJRA afirmen que la banalització i normalització de certes activitats o comportaments sexuals deriva, en ocasions, en una manca de consciència davant de determinades conductes, tal com assenyala Cano: «Hi ha xavals que han abusat d’algú i no són conscients de la gravetat del que han fet«.
Per la seva part, Giró i Blanco afegeixen que «hi ha com una imatge del sexe des d’aquest sentit, elles són objecte i a vegades es normalitza la violència. Hi ha noies que, per informació que reben a xarxes, estan acostumades que quan s’insisteix una vegada i una altra i, per contentar, doncs acaben en situacions que després veuen que són de violació«. Davant d’aquesta realitat, ambdues coincideixen en la necessitat de reforçar l’educació sexual des de les primeres etapes de la vida. «Hem de començar des de petits», defensa una de les expertes, remarcant que «dins del sistema educatiu ensenyen la sexualitat des de la biologia, però això queda insuficient».
«Per això és molt important treballar amb prevenció i donar-li eines a aquests joves» – Sandra Cano
Per això mateix, Blanco i Giró consideren que l’educació sexual ha de ser una responsabilitat compartida entre diferents agents: «Les famílies han d’estar implicades. Això és una corresponsabilitat». En aquesta mateixa línia, les professionals remarquen que el consentiment continua sent un dels aspectes que més costa d’identificar i comprendre. «El consentiment és una cosa que en les teràpies grupals treballem perquè no és tan evident que s’entengui«, expliquen.
Des de l’ADJRA també defensen aquesta perspectiva preventiva. L’entitat ha impulsat tallers als centres educatius i espais juvenils per abordar qüestions com la pornografia, els continguts falsos o manipulats i les masculinitats tòxiques. «Per això és molt important treballar amb prevenció i donar-li eines a aquests joves«, explica Cano. L’objectiu és que els adolescents disposin d’eines per prendre decisions i, especialment, que entenguin els límits del consentiment. «Si no tenen ganes de tenir una relació sexual amb ningú, no l’han de tenir», assenyala.