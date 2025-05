Possibles línies de cooperació

Primera trobada institucional per a la col·laboració entre l’Institut Andorrà de les Dones i l’Institut Català de les Dones

Les dues institucions acorden establir un marc de cooperació per accedir a formació especialitzada i impulsar projectes conjunts en igualtat de gènere

L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i l’Institut Català de les Dones (ICD) han mantingut aquesta setmana la seva primera trobada institucional amb l’objectiu d’explorar possibles línies de cooperació que permetin impulsar polítiques conjuntes en l’àmbit de la igualtat de gènere.

La reunió, celebrada dimecres a Barcelona, va comptar amb la participació de la presidenta de l’ICD, Sònia Guerra; la secretària general de l’IAD, Judith Pallarés, i Pilar Armengol, membre de la comissió executiva de l’Institut andorrà. També hi va assistir la delegada del Govern català a Andorra, Anna Vives. Totes les parts van expressar la voluntat de formalitzar pròximament un acord de col·laboració.

En el marc de la trobada, les representants andorranes van visitar el Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca, ubicat a l’edifici central de l’ICD. Aquest espai ha servit com a referència per al futur Centre de Documentació de la Dona d’Andorra, que s’ubicarà a la Biblioteca Nacional i tindrà com a missió recollir i difondre informació sobre la realitat social i històrica de les dones al país.

De la trobada també n’han sorgit altres línies de treball que es preveuen incorporar a l’acord, com ara l’accés a formació especialitzada i l’intercanvi de bones pràctiques. L’objectiu és establir una col·laboració estable que permeti impulsar projectes compartits orientats a la promoció de la igualtat i l’empoderament femení.

La visita institucional va incloure també una trobada amb la consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Eva Menor, un fet que, segons fonts del IAD, “va contribuir a reforçar el caràcter institucional i rellevant de la trobada”.