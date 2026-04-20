Presentat el recurs dels sindicats contra la classificació dels llocs de treball, amb demanda de més transparència

Els sindicats del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) i de l’Ensenyament Públic (SEP) han formalitzat, aquest dilluns, un recurs administratiu contra el reglament de classificació dels llocs de treball de l’Administració general, en considerar que el text manté deficiències estructurals i no garanteix els drets dels treballadors públics. Amb aquesta acció, les dues organitzacions obren una nova fase de diàleg amb el Govern, però sense descartar altres vies si no hi ha canvis.
El president del SIPAAG, Salustià Chato, ha subratllat que la voluntat inicial és esgotar les vies de negociació i mantenir-se dins dels mecanismes establerts. En aquest sentit, ha indicat que seguiran de prop el paper del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió (CTOC), el qual ha de validar els processos de classificació: “Creiem que hi haurà un pas més garantista”, ha afirmat. Tot i això, ha remarcat que el recurs respon a la necessitat de garantir “un principi de transparència” que, segons ha dit, no queda assegurat en el reglament actual.
“El reglament continua tenint manca de transparència en la metodologia, una manca d’objectivitat en els criteris d’utilitzar i, sobretot, manca del detall a la defensa del treballador” – Sergi Esteves
Des de les dues organitzacions coincideixen a assenyalar que el text presenta mancances importants en la definició de la metodologia i en els criteris d’avaluació. El president del SEP, Sergi Esteves, ha advertit que hi ha “manca de transparència en la metodologia” i també “manca d’objectivitat en els criteris”, a més d’una insuficient protecció del dret de defensa dels treballadors. Segons ha explicat, aquestes deficiències ja havien estat assenyalades en informes previs i en resolucions judicials.
Els sindicats també han alertat del risc de discrecionalitat en la classificació dels llocs de treball i de la dificultat de control, tant sindical com judicial, sobre les decisions que es puguin adoptar. En aquest context, Esteves ha justificat el recurs com una manera de “donar una altra oportunitat al Govern” perquè revisi el reglament i l’adapti a criteris més garantistes.
“La justícia és una porta que es pot obrir en funció de la resposta del govern” – Salustià Chato
Tot i prioritzar la via administrativa, els representants sindicals no descarten recórrer a la justícia si la resposta de l’Executiu no és satisfactòria. Chato ha reconegut que aquesta possibilitat existeix i que “és una porta que es pot obrir”, mentre que Esteves ha insistit que el desplegament normatiu no es pot fer amb presses i sense una reflexió profunda: “No es pot fer tot ràpid i corrent”.
En paral·lel, els sindicats confien que el Govern reconsideri la seva posició i analitzi amb detall les al·legacions presentades. Des del SIPAAG han apuntat que caldria valorar “totes les sol·licituds” i garantir que les decisions s’ajustin als criteris establerts per les sentències judicials, especialment pel que fa a la transparència en la valoració dels llocs de treball.
Un altre dels punts destacats és el retard acumulat en el desenvolupament de la normativa de funció pública. Segons Chato, des de l’aprovació de la llei el 2019 hi ha diversos reglaments pendents, alguns dels quals afecten directament la carrera professional i les condicions retributives dels funcionaris. Aquesta situació, ha dit, evidencia la manca de planificació i l’intent actual de concentrar en poc temps un conjunt de reformes.
Els sindicats reivindiquen el compromís dels funcionaris en temps de crisi i reclamen que es tradueixi en un sistema més just i transparent
Els sindicats també han volgut recordar el paper dels treballadors públics al llarg dels darrers anys, especialment en moments de dificultat. “Han estat al costat de la població quan hi ha hagut crisis”, ha assenyalat Chato, qui ha reivindicat que aquest compromís hauria de traduir-se en un sistema més just, transparent i amb garanties.
Finalment, les dues organitzacions han reiterat la seva voluntat de col·laborar amb l’Administració per millorar el sistema, però han advertit que continuaran impulsant totes les accions necessàries per assegurar que la classificació dels llocs de treball respongui a criteris objectius, verificables i respectuosos amb els drets dels treballadors públics.