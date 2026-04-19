SIPAAG i SEP exigeixen conèixer els criteris de classificació salarial de Funció Pública: “Volem saber les regles del joc”

Els sindicats SIPAAG i SEP, integrants de la comissió de personal de la Llei de Funció Pública, presentaran aquest dilluns un recurs davant l’administració general per exigir a Govern que faci públics els criteris i factors que determinen la classificació i les pujades salarials dels treballadors públics. Segons denuncien, fins ara s’han aprovat increments retributius sense que els representants sindicals coneguin “les regles del joc”.
El recurs, que es formalitzarà davant els advocats de Govern, busca “fer valdre els drets” dels sindicats dins la comissió per accedir a la metodologia de ponderació i poder presentar esmenes. En cas que no prosperi, adverteixen que estan disposats a portar el cas a la Batllia. “Aquest reglament no garanteix el que emanaven les sentències”, asseguren, tot apuntant que el procediment actual no compleix els criteris de transparència exigits.
Els representants sindicals insisteixen que la seva demanda no respon a una voluntat d’incrementar salaris, sinó de conèixer els criteris aplicats. “Nosaltres no volem diners ni res”, remarquen, i afegeixen que el que reclamen és que “el procediment sigui transparent des de l’inici” i que es pugui veure “com es puntuen” els llocs de treball perquè “cadascú sàpiga les regles del lloc”.
Segons expliquen, durant el procés d’elaboració del reglament de descripció dels llocs de treball van participar en diverses reunions i van presentar propostes que no van ser acceptades. “No ens va acceptar cap proposta”, lamenten. A més, asseguren que Govern hauria rebut fins a quatre informes amb esmenes i peticions sobre les bases salarials i el funcionament intern, però que “ni tan sols ha tingut en compte aquests informes” i ha aprovat el reglament “per la seva banda”.
Els sindicats també critiquen la composició de la comissió de personal, formada per tres representants designats per Govern, tres membres sindicals i un secretari. En aquest sentit, denuncien que “el treball brut sempre queda pels sindicats” i que els membres nomenats per l’Executiu tenen un marge d’actuació limitat.
La comissió de personal és una de les quatre estructures reguladores de la Llei de Funció Pública, juntament amb la comissió tècnica de gestió —encarregada de coordinar el CETOC—, el comitè tècnic de selecció i la comissió de seguiment. La seva funció principal és emetre informes preceptius sobre canvis normatius que afecten els treballadors públics, tot i que no són vinculants.
Falta de transparència en la ponderació dels factors
Els sindicats asseguren que la classificació dels llocs de treball es basa en “set o vuit factors” derivats de la llei, així com en diversos subfactors que determinen la puntuació final. Tot i això, denuncien que Govern no ha explicat “quan ponderen i quant valen” aquests elements ni com es tradueixen en una classificació retributiva.
Per il·lustrar aquesta manca de transparència, comparen la situació amb “jugar un partit de futbol sense conèixer les regles”. “Tu vens a jugar, però no et dic les regles. Després ja ho veurem”, exposen, tot insistint que aquestes normes s’han de conèixer “ex ante”.
Segons indiquen, tenen constància que el sistema utilitzat és el model STRATA, desenvolupat per PricewaterhouseCoopers, però dubten que s’hagi adaptat correctament a l’administració. A més, recorden que les sentències judicials exigien una metodologia clara i pública que expliqués “com es mesuren els factors” i “com es ponderen” per determinar el nivell retributiu.
També apunten que, en casos de llocs de treball similars, cal justificar per què es classifiquen en nivells diferents. “S’haurà de justificar perquè a un li dones un nivell i a un altre un nivell més baix”, remarquen, insistint que aquesta informació hauria de ser pública per garantir l’equitat.
Com a via de conciliació, els sindicats proposen fer pública la metodologia i assegurar que el CETOC tingui coneixement previ dels criteris. “Publicant la metodologia, publicant com ponderen els factors”, consideren que es podria avançar cap a un sistema més transparent.
Reestructuració i feina interna de les comissions
Malgrat el conflicte actual, els sindicats destaquen la feina feta en els darrers mesos dins les comissions de Funció Pública. Segons expliquen, han treballat per “reestructurar” i “professionalitzar” aquests òrgans, incorporant perfils més tècnics i jurídics per millorar-ne el funcionament.
Els sindicats defensen la tasca feta en la professionalització de les comissions i rebutgen bloquejos en el funcionament
Aquesta tasca ha permès, asseguren, avançar en l’aprovació de diversos reglaments. “No és un tema de bloquejar, tot el contrari”, indiquen, tot recordant que en quatre o cinc mesos s’han aprovat “cinc o sis reglaments”, entre els quals el protocol d’assetjament laboral o el reglament del centre penitenciari.
Amb tot, reiteren que la manca de transparència en la classificació dels llocs de treball continua sent un punt clau de discrepància amb l’Executiu i justifica la presentació del recurs per exigir conèixer els criteris que determinen les retribucions públiques.