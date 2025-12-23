Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu

El Govern ha entès la preocupació expressada pel comú de La Massana per la situació de Pal Arinsal, després dels mals resultats obtinguts recentment. Així ho ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, tot afegint que aquesta inquietud també s’hauria manifestat des del comú de Canillo.
Casal ha assegurat que l’Executiu “entén la preocupació”, tot recordant que el sector de la neu “és un sector clau del nostre país” i que ha de continuar sent “un motor econòmic”. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d’estar al costat del sector “tant en el present com en el futur”, amb l’objectiu d’apuntalar el pes que té dins l’economia nacional.
El ministre portaveu ha posat en relleu, de manera específica, el que representa Pal Arinsal per a la parròquia de la Massana, tant pel seu impacte econòmic com pel seu paper dins l’activitat turística del país. Segons ha indicat, el Govern manté la voluntat d’acompanyar el sector de la neu i les estacions en el seu desenvolupament, tenint en compte la seva importància estratègica per al conjunt del territori.
Pel que fa a l’estat de les pistes, les precipitacions caigudes de manera constant els darrers dies han deixat entre 25 i 40 centímetres de neu nova, amb acumulacions que arriben a prop del mig metre a les zones més beneficiades. Aquestes xifres han superat les previsions inicials i permetran ampliar l’oferta esquiable en els pròxims dies. En aquest context, Grandvalira preveu oferir més de 190 quilòmetres de pistes obertes, amb la connexió entre tots els sectors i gruixos que se situen actualment entre els 40 i els 70 centímetres.