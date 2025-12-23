Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Siuació actual de les pistes de Pal Arinsal. | Grandvalira
Elena Hernández Molina
Preocupació institucional pel sector neu

Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu

Casal subratlla el paper econòmic estratègic de les estacions d’esquí com Pal Arinsal i apel·la a acompanyar el sector de la neu

El Govern ha entès la preocupació expressada pel comú de La Massana per la situació de Pal Arinsal, després dels mals resultats obtinguts recentment. Així ho ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, tot afegint que aquesta inquietud també s’hauria manifestat des del comú de Canillo.

Casal ha assegurat que l’Executiu “entén la preocupació”, tot recordant que el sector de la neu “és un sector clau del nostre país” i que ha de continuar sent “un motor econòmic”. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d’estar al costat del sector “tant en el present com en el futur”, amb l’objectiu d’apuntalar el pes que té dins l’economia nacional.

El ministre portaveu ha posat en relleu, de manera específica, el que representa Pal Arinsal per a la parròquia de la Massana, tant pel seu impacte econòmic com pel seu paper dins l’activitat turística del país. Segons ha indicat, el Govern manté la voluntat d’acompanyar el sector de la neu i les estacions en el seu desenvolupament, tenint en compte la seva importància estratègica per al conjunt del territori.

Pel que fa a l’estat de les pistes, les precipitacions caigudes de manera constant els darrers dies han deixat entre 25 i 40 centímetres de neu nova, amb acumulacions que arriben a prop del mig metre a les zones més beneficiades. Aquestes xifres han superat les previsions inicials i permetran ampliar l’oferta esquiable en els pròxims dies. En aquest context, Grandvalira preveu oferir més de 190 quilòmetres de pistes obertes, amb la connexió entre tots els sectors i gruixos que se situen actualment entre els 40 i els 70 centímetres.

Comparteix
Notícies relacionades
La necessitat urgent de processos transparents
Serrano Pentinat visitarà la Comella la vigília de Nadal en una jornada de trobada amb interns i professionals
Gili no es mossega la llengua: “Govern ens fa l’oposició, o volen enganyar la ciutadania o no se’n recorden”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La factura elèctrica pujarà entre un i dos euros amb l’actualització de les tarifes de FEDA per a l’any vinent
  • Societat
Saturacions en algunes línies d’autobús mentre el Govern assegura una anàlisi constant del servei de transport públic
  • Política, Societat
Sílvia Calvó assumeix la direcció general de FEDA en relleu d’Albert Moles, al càrrec des de l’any 2006
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu
  • Cultura, Parròquies
Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella reforça la seguretat a l’aparcament Centre Ciutat amb fins a 15 càmeres de videovigilància més
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu