Ponce destaca que els casos de ‘mala praxi’ laboral han disminuït considerablement

El president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, valora positivament la situació actual dels temporers. Segons Ponce, els casos de ‘mala praxi’ laboral han disminuït significativament. “Actualment, els casos no arriben als 15. En altres èpoques, aquesta xifra podia situar-se entre els 50, 80 o fins i tot 100”, ha explicat.

Ponce, però, subratlla la dificultat de detectar i comprovar aquests casos de ‘mala praxi’. “Molts treballadors no es decideixen a denunciar perquè temen represàlies, com ara l’expulsió”, ha declarat. També ha remarcat que alguns empresaris es beneficien de la situació irregular dels temporers, prometent contractes després de períodes de prova, especialment durant ponts com el de la Puríssima, que finalment no s’acaben formalitzant.

El president de l’associació reconeix que sovint és “molt difícil” lluitar contra aquest tipus de pràctiques si no es disposa de proves clares. “Tot i parlar amb el Raonador del Ciutadà, denunciar aquestes situacions és complicat”, ha afirmat. A més, Ponce lamenta que, malgrat que els afectats expliquen el que els ha succeït, no volen anar més enllà per por a represàlies. “Nosaltres no tenim prou eines per actuar i, a més, sortiríem del nostre àmbit de competència”, ha afegit. Malgrat tot, Ponce insisteix que els casos de ‘mala praxi’ han disminuït notablement en els darrers anys. “Només hem detectat dos casos greus aquesta temporada”, ha destacat.

Per poder acabar amb aquesta xacra, Ponce ha insistit en la necessitat de controls permanents i aleatoris. “Mentre no hi hagi controls permanents i aleatoris, això no s’acabarà, perquè aquesta gent el que fa és aprofitar-se i abusar sobre la necessitat i el desconeixement del treballador, que de vegades aquest últim accepta aquest abús, però primer trobem l’empresari que abusa”.

Finalment, Ponce fa una valoració molt positiva de la situació actual. Segons explica, problemes que en anys anteriors afectaven els temporers, com la manca d’un lloc per viure, avui dia han quedat resolts gràcies a les solucions adoptades.