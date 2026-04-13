‘Pikel’, l’aplicació que connecta empreses i clients a domicili, acumula 6.000 usuaris i 300 serveis mensuals

Una aplicació nascuda al Principat que connecta professionals amb clients per a serveis a domicili viu els seus primers mesos de funcionament amb l’objectiu de consolidar-se a finals d’any. Es tracta de ‘Pikel‘, operativa des de l’octubre i la qual acumula ja uns 6.000 usuaris, comptant particulars, professionals i empreses, registrant al voltant de 300 serveis mensuals, segons ha detallat el cofundador, Pau Sanz, en declaracions a EL PERIÒDIC.
Sanz, resident al país des de fa quatre anys, i juntament amb l’andorrà, Marc Gomes, van començar a treballar en el projecte a la tardor del 2024. Entrant en detalls, la plataforma actua com a intermediària entre oferta i demanda. “El que fem és posar en contacte professionals que tenen un servei amb clients que el necessiten, sobretot en l’àmbit domiciliari”, explica Sanz. Així, l’aplicació agrupa actualment entre 20 i 30 serveis, des de neteja o planxa fins a cangurs, cura de gent gran, classes particulars, reparacions o activitats esportives a casa.
Pel que fa a l’activitat, els serveis més sol·licitats fins ara són els vinculats a la neteja i la cura de persones. Un fet que no ha sorprès Sanz, qui ho atribueix a una qüestió d’oferta. “Quantes persones volen que netegin casa seva i quantes contractar una classe de ioga a casa?”, pregunta Sanz. Altres opcions, com la rentada de cotxes a domicili o classes més específiques, tenen un caràcter més puntual i sovint més costós.
Quant al funcionament, l’usuari selecciona, en primer terme, el servei, indica dia i hora i escull entre diferents professionals en funció de valoracions i perfil. El pagament es fa dins l’aplicació i queda retingut fins que el servei s’ha completat correctament. “La plataforma aplica una comissió del 10% per la intermediació”, apunta Sanz.
Un dels punts clau és el filtre dels professionals. Tots han de superar un procés de verificació (KYC) aportant documentació com passaport, NIA o dades d’empresa, així com titulacions o experiència acreditada. “Fins que no validem aquesta informació, el perfil no s’activa”, deixa clar el cofundador.
A més, el sistema incorpora valoracions dels usuaris i permet un seguiment en cas d’incidències. “Per si qualsevol cosa surt malament poder contactar directament a ell per telèfon, via mail, i, per altra banda, en el cas que fos una cosa greu, poder contactar amb la Policia i tenir aquesta persona controlada”, remarca. Per contra, el registre dels clients és més àgil i només requereix correu electrònic i la creació d’un perfil.
La idea del projecte es va gestar entre setembre i octubre del 2024, després de detectar que aquest model ja funcionava en altres ciutats. “No hem inventat la roda. Ho vam veure a Barcelona i altres llocs i vam pensar que a Andorra no existia”, assenyala Sanz. També destaca que al país hi ha “bona mà d’obra i bons professionals”, però considera mancaven canals per connectar-los amb el client final, i amb aquest propòsit van decidir impulsar el projecte.
El desenvolupament tecnològic ha estat el principal repte. “Des de fora sembla una aplicació fàcil, però tot el que hi ha darrere és molt complex”, reconeix Sanz, afegint que tot el relacionat amb la programació ha estat el que més desprevinguts els ha agafat. “T’ho vas trobant a poc a poc”, esmenta i assegura que el repte més gran “ha sigut l’aplicació en si mateixa”. Amb tot, el projecte ha requerit una inversió superior als 150.000 euros, part de la qual encara es reserva per continuar invertint en creixement i publicitat.
Muy buen servicio, hacía falta algo así en Andorra, lo recomiendo totalmente 💯