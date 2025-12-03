Pastors i experts reflexionen sobre el futur de la transhumància en la 15a edició de la Mostra de Cinema Etnogràfic

La 15a Mostra de Cinema Etnogràfic de Catalunya, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant, va dedicar la seva sessió d’aquest dimarts a la transhumància i al pasturatge. L’esdeveniment, celebrat a l’antic edifici de Ràdio Andorra, va reunir una cinquantena d’assistents i va combinar projeccions documentals amb una conversa amb un pastor de la zona.
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, va inaugurar la jornada remarcant que la transhumància és “una part essencial de la identitat del país” i subratllant la necessitat de continuar donant veu a aquesta activitat i als seus professionals.
La transhumància és una part essencial de la identitat del país i cal continuar donant visibilitat a la feina dels pastors
La primera projecció va ser Veus transhumants, de Paula Escribano, un documental que examina aquesta tradició ancestral des d’un enfocament antropològic. El film recorre indrets com Arens i Llessui, així como un trajecte de set dies entre la Garrotxa i la Molina, i reflexiona sobre temes com els canvis en les famílies ramaderes, la burocràcia, el treball temporal, la gestió dels terrenys comunals, el relleu generacional i les problemàtiques actuals del sector.
Tot seguit es va presentar Camins de tradició: la Transhumància a Andorra, de Sergi Pla i de l’Arxiu d’Etnografia del Departament de Patrimoni Cultural del Govern. Aquest documental repassa l’evolució d’aquesta pràctica al Principat i recorda el seu reconeixement com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO, fet que en reforça el valor i la rellevància avui dia.
La sessió es va tancar amb un col·loqui amb el pastor Martí Pubill, que va obrir un espai de debat sobre la situació actual de la ramaderia extensiva i els reptes que afronten els pastors d’alta muntanya en un context marcat per transformacions tecnològiques i globals.