Pallarés remarca que les dades presentades per Igualtat “desmunten discursos que neguen la violència”

En el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, l’Institut Andorrà de les Dones ha reunit aquest dilluns policia, fiscalia i serveis especialitzats per presentar el balanç de la campanya ‘La teva veu compta, la teva mirada compta’ i analitzar des de diferents perspectives com s’han de tractar els casos.
Les xifres presentades aquest matí per la Secretaria d’Estat d’Igualtat situen en 316 les dones ateses per casos de violència de gènere durant el 2025, acompanyades d’un augment en la detecció de situacions de risc i de casos que arriben als serveis especialitzats sense necessitat de denúncia prèvia. En aquest context, la secretària general de l’IAD, Judith Pallarés ha remarcat que les dades “desmunten discursos que neguen o minimitzen la violència” i ha insistit que continuen representant només “la part visible de l’iceberg”.
En aquest sentit, Pallarés ha subratllat que un dels factors que encara frena moltes dones és la revictimització, un procés que es produeix quan han d’explicar repetidament els fets davant diferents actors. Continuant per aquesta línia, l’agent del grup de delictes contra les persones del Cos de Policia, Dolors Artuñedo ha explicat que s’han habilitat despatxos individuals i s’ha reorganitzat el circuit perquè la víctima pugui denunciar i fer totes les gestions necessàries en un mateix moment, evitant múltiples declaracions i reduint l’impacte emocional. “L’objectiu és no fer-les passar per tot plegat més vegades del compte”, ha remarcat.
L’acte ha començat amb la projecció del curt ‘La Foguera‘ el qual ha tractat sobre com una dona que ha patit una agressió sexual vol evitar parlar del tema anys després per evitar tornar a ser tractada com una victima. Seguidament, ha tingut lloc una taula de debat moderada per Montse Ronchera, anterior secretària general de l’IAD, que ha situat el focus en el funcionament real dels circuits d’atenció i en la necessitat de protocols compartits entre institucions.
A la taula hi han participat Artuñedo; ,el fiscal general adjunt; Ivan Alís i la psicòloga del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, Mònica Álvarez. Tots tres han exposat des de les seves respectives responsabilitats com actuen els seus serveis i quins punts del procés continuen generant dificultats a les víctimes. Per part de la fiscalia, Alís ha detallat que el seu paper s’estén al llarg de tot el procés i que l’objectiu és sempre determinar quina és la millor via perquè la víctima pugui avançar amb seguretat i informació suficient.
D’altra banda, Pallarés ha aprofitat l’acte per destacar la nova formació transversal desenvolupada amb la Universitat d’Andorra, que començarà al febrer i que serà obligatòria per als professionals que intervenen en aquests casos. L’objectiu és que totes les institucions coneguin els protocols dels altres i que la resposta sigui realment coordinada.
Amb la campanya anual acumulant 199.000 visualitzacions, l’ IAD considera que la feina de sensibilització ha d’anar acompanyada d’un treball continuat en matèria de prevenció, formació i atenció directa. “La violència no s’atura sola. I tampoc s’atura si no trenquem la normalització de determinats comentaris, actituds o continguts digitals”, ha conclòs. Pallarés.