Exemple per a les futures generacions

Ordino rendeix el segon homenatge cultural a Lourdes Pons, tota una vida dedicada a la parròquia

Ha participat en activitats com les celebracions del Corpus, les processons de Setmana Santa, representacions teatrals i la música

“Ordino és ella i ella és Ordino”. Amb aquestes paraules esmentades per la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, s’ha procedit aquest divendres al matí amb l’homenatge cultural del 2025, dedicat a Lourdes Pons, per passar tota una vida dedicant-se a la parròquia. Més de 40 anys exercint com a professora de l’escola andorrana, la seva dedicació per contribuir a tots els actes culturals del territori i emplenar de guarniments les esglésies són l’exemple de com l’esforç i amor que ha posat en la seva feina es tradueix en “honor ple”. “És un exemple a seguir per a les futures generacions, perquè una parròquia la formen els seus habitants”, ha recordat Coma. La iniciativa es va posar en marxa l’any passat, en què es va reconèixer la tasca d’Omar Madzela, Eva de la Pena, Víctor Torres i Ventura Gaset pels seus anys de dedicació i participació en les festes de Nadal, en la visita del Pare Noel i el Reis d’Orient.

Enguany, com ja és habitual, ha estat tota una sorpresa per a Pons, qui ha vist com els seus familiars, amics i les autoritats han volgut reconèixer la seva dedicació desinteressada cap a Ordino. Entrant al detall, l’homenatjada ha participat activament en nombroses activitats culturals, com les celebracions del Corpus, les processons de Setmana Santa, representacions teatrals, i la música, col·laborant en composicions amb el Mestre Antoni Florit. Ha estat membre destacada de la Coral Casamanya i del Grup Artístic d’Ordino, contribuint significativament a esdeveniments com el concert de Nadal i les Caramelles. A més, ha tingut un paper rellevant en la Festa de Reis, en la promoció de balls tradicionals com el contrapàs i l’esquerrana, i en la benedicció del bestiar. Fins i tot en l’actualitat, continua participant en activitats com les sardanes.

Lourdes Pons amb les autoritats i la seva família durant l’homenatge. | ANA / E.M.

“És d’agrair la implicació de gent com la Lourdes (Pons), per exemple, en la parròquia en la qual ha participat en tots els actes culturals”, ha mencionat la cònsol major d’Ordino. En aquest sentit, ha recalcat que, si bé el seu ofici era ser docent a l’escola andorrana, l’ensenyament no només ha estat educatiu, sinó també “a transmetre la passió a totes aquelles persones que han volgut participar en els esdeveniments culturals de la parròquia”. De fet, la seva tasca com a mestra la va portar, durant els estius, a organitzar activitats per als infants del poble, fomentant així l’arrelament de les tradicions entre les noves generacions. “Totes les activitats que es fan és per aquesta cohesió social”, ha destacat Coma, recordant que “la vida de la parròquia la fa la gent i la gent fa vida quan participa en tots aquests actes”. La seva disponibilitat i entrega han estat fonamentals per mantenir viva la cultura popular d’Ordino.

Durant l’acte, la cap del departament de Cultura, Educació i Benestar Social d’Ordino, Anna Call, també ha volgut dedicar-li unes paraules, agraint tots els moments que han passat juntes col·laborant per Ordino, recordant alhora alguns d’ells. Aquest homenatge subratlla la importància del voluntariat cultural i reconeix la contribució inestimable de Lourdes Pons al patrimoni immaterial de la parròquia. L’acte ha conclòs amb l’oferiment d’una placa commemorativa i un ram de flors per a Pons i un ‘pica-pica’.