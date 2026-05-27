Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya durant l’explicació del funcionament del sistema de desembosc amb cable grua. | El Periòdic / E.H.M
Elena Hernández Molina
Una nova mirada forestal

Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc forestal

La demostració forestal, a les Ribes d’Ordino, treballa en una superfície de 6.000 metres quadrats amb tala selectiva d’arbres morts o debilitats

“Portem 80-90 anys amb una absència de gestió activa, doncs és on hem de començar a entrar”. Amb aquesta reflexió, el cap del Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Font, ha defensat aquest dimecres la necessitat d’incorporar noves tècniques de desembosc forestal als boscos públics del país durant la presentació d’una prova pilot amb cable grua a Ordino.

L’acte ha servit per mostrar noves tècniques de desembosc mitjançant cable aeri, un sistema que permet treballar en zones de fort pendent i allunyades de les pistes forestals. Font ha recordat que els sistemes convencionals “es restringeixen a aquests 50 o 60 metres a banda i banda del camí de les pistes forestals” i ha insistit que “fora d’aquestes pistes forestals és on hi ha la immensa majoria de boscos”.

El responsable del departament ha remarcat que la prova pilot busca “inspirar, motivar i incentivar a pensar en noves maneres de poder gestionar els boscos públics” i ha defensat que la gestió forestal s’ha d’entendre com “un servei ecosistèmic” que va més enllà de la rendibilitat econòmica. “El bosc no deixa de ser una infraestructura verda importantíssima”, ha afirmat, tot comparant-la amb altres serveis públics essencials del país.

“El bosc és una infraestructura verda que hem de mantenir no només pel cost, sinó pels beneficis que aporta” – Marc Font

Segons ha detallat Font, el sistema utilitzat consisteix en “una grua amb una bobina de cable” integrada en una estructura mòbil de nou tones que facilita el transport i el muntatge. Ha indicat que aquest model permet desplegar fins a 500 metres de longitud i treballar en franges de 60 metres a cada costat del cable. “El cable aeri està per sota del cost de l’helicòpter, però el rendiment és molt més alt”, ha assegurat.

Per la seva banda, el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha explicat que la demostració s’emmarca en un projecte procedent de l’Alt Pirineu i impulsat des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb finançament europeu dins del panorama POCTEFA. Betriu ha assenyalat que la iniciativa s’alinea amb els projectes que els comuns treballen actualment per transformar la gestió forestal i potenciar la biomassa.

“Tenim els boscos cada dia més vells, més bruts i  no podem plegar els braços, no podem abaixar els braços ” – Eduard Betriu

“Tenim els boscos cada dia més vells, cada dia més bruts”, ha advertit el cònsol menor, que ha defensat que “no podem abaixar els braços” en la gestió forestal. En aquest sentit, ha explicat que Ordino vol assolir que el 100% de la biomassa utilitzada anualment al centre esportiu provingui de la gestió sostenible dels boscos de la parròquia. Per aquest motiu, Betriu ha plantejat la possibilitat que Andorra pugui disposar en el futur d’un sistema compartit entre els set comuns per arribar a les zones més allunyades dels accessos rodats.

La prova pilot es duu a terme als boscos de les Ribes d’Ordino, a la zona del coll d’Ordino i el Forat Fosc. Segons les dades facilitades, els treballs cobreixen entre 170 i 200 metres de longitud i una superfície total de 6.000 metres quadrats, és a dir, una mica més de mitja hectàrea. Font ha remarcat que no es tracta d’una tala rasa, sinó d’una tala selectiva amb l’extracció d’arbres morts, dominats, debilitats o amb poca qualitat, mantenint els exemplars amb més vigor per afavorir la regeneració i millorar progressivament la qualitat forestal. “Volem que siguin els arbres de futur els que estiguin als boscos”, ha conclòs.

El Comú d’Ordino confia que el plec de bases del futur centre sociosanitari estigui enllestit «abans de finals d’any»

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Cañada iniciarà el pròxim 8 de juny a Sant Julià de Lòria una nova ronda de visites per escoltar la ciutadania
Set de cada deu clients d’Andorra Telecom ja naveguen amb la màxima velocitat després del canvi de router
L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou sector de les autocaravanes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La Policia començarà a sancionar les autocaravanes i càmpers que pernoctin fora dels espais habilitats al territori
  • Parròquies, Societat
Dino Forest preveu inaugurar-se aquest mes d’octubre amb l’arribada per mar d’uns 130 dinosaures fabricats a la Xina
  • Societat
Els ciutadans espanyols lideren novament les arribades de residents al país amb un total de 1.642 immigracions
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc forestal
  • Cultura, Parròquies
L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou sector de les autocaravanes
  • Parròquies, Societat
Dino Forest preveu inaugurar-se aquest mes d’octubre amb l’arribada per mar d’uns 130 dinosaures fabricats a la Xina
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu