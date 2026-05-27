Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc forestal

“Portem 80-90 anys amb una absència de gestió activa, doncs és on hem de començar a entrar”. Amb aquesta reflexió, el cap del Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Font, ha defensat aquest dimecres la necessitat d’incorporar noves tècniques de desembosc forestal als boscos públics del país durant la presentació d’una prova pilot amb cable grua a Ordino.
L’acte ha servit per mostrar noves tècniques de desembosc mitjançant cable aeri, un sistema que permet treballar en zones de fort pendent i allunyades de les pistes forestals. Font ha recordat que els sistemes convencionals “es restringeixen a aquests 50 o 60 metres a banda i banda del camí de les pistes forestals” i ha insistit que “fora d’aquestes pistes forestals és on hi ha la immensa majoria de boscos”.
El responsable del departament ha remarcat que la prova pilot busca “inspirar, motivar i incentivar a pensar en noves maneres de poder gestionar els boscos públics” i ha defensat que la gestió forestal s’ha d’entendre com “un servei ecosistèmic” que va més enllà de la rendibilitat econòmica. “El bosc no deixa de ser una infraestructura verda importantíssima”, ha afirmat, tot comparant-la amb altres serveis públics essencials del país.
Segons ha detallat Font, el sistema utilitzat consisteix en “una grua amb una bobina de cable” integrada en una estructura mòbil de nou tones que facilita el transport i el muntatge. Ha indicat que aquest model permet desplegar fins a 500 metres de longitud i treballar en franges de 60 metres a cada costat del cable. “El cable aeri està per sota del cost de l’helicòpter, però el rendiment és molt més alt”, ha assegurat.
Per la seva banda, el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha explicat que la demostració s’emmarca en un projecte procedent de l’Alt Pirineu i impulsat des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb finançament europeu dins del panorama POCTEFA. Betriu ha assenyalat que la iniciativa s’alinea amb els projectes que els comuns treballen actualment per transformar la gestió forestal i potenciar la biomassa.
“Tenim els boscos cada dia més vells, cada dia més bruts”, ha advertit el cònsol menor, que ha defensat que “no podem abaixar els braços” en la gestió forestal. En aquest sentit, ha explicat que Ordino vol assolir que el 100% de la biomassa utilitzada anualment al centre esportiu provingui de la gestió sostenible dels boscos de la parròquia. Per aquest motiu, Betriu ha plantejat la possibilitat que Andorra pugui disposar en el futur d’un sistema compartit entre els set comuns per arribar a les zones més allunyades dels accessos rodats.
La prova pilot es duu a terme als boscos de les Ribes d’Ordino, a la zona del coll d’Ordino i el Forat Fosc. Segons les dades facilitades, els treballs cobreixen entre 170 i 200 metres de longitud i una superfície total de 6.000 metres quadrats, és a dir, una mica més de mitja hectàrea. Font ha remarcat que no es tracta d’una tala rasa, sinó d’una tala selectiva amb l’extracció d’arbres morts, dominats, debilitats o amb poca qualitat, mantenint els exemplars amb més vigor per afavorir la regeneració i millorar progressivament la qualitat forestal. “Volem que siguin els arbres de futur els que estiguin als boscos”, ha conclòs.