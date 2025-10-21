Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La part alta de la zona, on comencen les obres que aniran 'baixant' fins a la Carretera General. | El Periòdic / P.F.Q.
Pol Forcada Quevedo
Urbanisme

Ordino farà una rentada de cara a la Clota Verda, urbanització que a partir de la primavera serà de sentit únic

L'inici d'aquesta mesura estava prevista per a l'any passat, i després d'haver modificat el pressupost dues vegades, les obres s'inicien aquesta setmana

Sent una remodelació que els veïns de la zona –uns centenars– fa temps que demanen, el Comú d’Ordino ha encetat aquesta setmana les obres d’envelliment de la Clota Verda, una urbanització que va ser construïda als anys 80 i que, ara, es vol “dignificar”. Així ho ha exposat la cònsol major, Maria del mar Coma, esmentant que una de les mesures és fer la carretera en sentit únic, de pujada des de la Carretera General fins al centre del poble, una mesura que permetrà reduir “un problema que tenim darrerament a la parròquia”, l’alta velocitat.

Entre altres mesures d’aquesta renovació del carrer, que s’allargarà durant sis mesos, s’ha previst ampliar i renovar més de 1.400 metres quadrats de voravies, la col·locació de noves vorades de granit i paviments més resistents, l’adaptació de l’enllumenat públic a la nova configuració que funciona amb led i la creació de canals de recollida d’aigües, així com la instal·lació de mobiliari urbà com bancs i la plantació d’arbres. Concretament, les obres es desenvoluparan en tres fases, començant des de la part alta de la zona fins a arribar a la Carretera General.

Val a dir que la remodelació té un cost de 900.486,29 euros i ha estat adjudicada a Locub SA. En aquest sentit, Coma ha recordat que la intenció era fer-la la primavera passada amb un pressupost inicial de 500.000 euros, el qual es va ampliar a 700.000 i tot així no es va presentar cap empresa al concurs. Declarat desert, es va incrementar novament fins als actuals 900.000 euros per poder tirar endavant ara el projecte.

Afectacions al trànsit

Només es preveu afectacions a l’inici de la fase dos, la qual actuarà des de la cruïlla del carrer Plana dels Camps fins a la que condueix al fons del carrer Lloser. Així, segons informen des de la corporació, es farà un pas alternatiu a la zona de la corba o bé es deixarà circular només en sentit de pujada.

Un tram del carrer de la Clota Verda en obres. | ANA / M.R.
Part de la urbanització. | ANA / M.R.
