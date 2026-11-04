Meritxell estrena, amb una inversió de fins a 216.000 euros, un aparcament de zona blava compost per 22 places

Meritxell disposa des d’avui de 22 noves places d’estacionament amb la inauguració de l’aparcament de la Maternitat, una actuació que ha suposat una inversió de 216.000 euros. El nou espai, habilitat en un terreny comunal que fins ara estava en desús, funcionarà com a zona blava mitjançant un parquímetre per afavorir la rotació de vehicles i respondre a la voluntat de millorar l’accés al poble i al santuari. Així ho ha mencionat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, incidint que es tracta «d’una zona limitada en el sentit de poder fer més aparcaments» i que aquesta que s’ha dut a terme és l’opció que hi havia més concreta.
Pel que fa a la inversió, el mandatari ha defensat que el cost és ajustat a les característiques de l’equipament i que la instal·lació d’un parquímetre permetrà recuperar una part de la despesa. «Són 216.000 euros de pressupost, per tant, surt a un preu d’uns 10.000 euros per plaça, que és molt econòmic, i a més a més amb un parquímetre que es podria rendibilitzar», ha afirmat. En canvi, la corporació ha descartat instal·lar barreres d’accés perquè el nombre de places no justificaria aquesta despesa. A més, cal apuntar que l’emplaçament permetrà fer parades puntuals de microbusos i altres vehicles de transport col·lectiu perquè els visitants puguin continuar a peu fins al santuari.
Tot i aquesta ampliació, Alcobé ha reconegut que les noves places difícilment podran absorbir tota la demanda durant les jornades de més afluència, com el Dia de Meritxell, quan l’entorn concentra un nombre elevat de pelegrins i visitants. En aquest sentit, ha recordat que el poble de Canillo disposa d’unes 1.000 places d’aparcament, una capacitat que considera suficient durant bona part de l’any: «Hi ha dies puntuals a l’any, evidentment, que són insuficients, però dimensionar tota la parròquia o tot el poble per uns pocs dies puntuals a l’any tampoc és oportú, perquè vol dir molta més infraestructura». Per aquest motiu, el comú que encapçala aposta per fomentar la rotació i no descarta futures actuacions a Meritxell.
L’estudi nacional de capacitat de càrrega, en un any
D’altra banda, preguntat per l’estudi nacional de capacitat de càrrega màxima, una de les qüestions abordades durant la reunió de cònsols d’ahir, el cònsol ha reconegut que el projecte acumula retards, però ha valorat positivament la voluntat de l’Executiu d’impulsar-lo amb la participació de les corporacions comunals. «El Govern ara té un projecte per fer això a nivell nacional i ens demanarà participació i col·laboració dels comuns, trobo que és encertat perquè d’aquesta forma podrem fer un projecte comú i coordinat entre administracions locals i generals», ha manifestat en aquesta línia. Aquesta col·laboració, ha defensat, permetrà incorporar informació actualitzada de les parròquies i obtenir una visió més precisa de les necessitats futures del país.
En relació, ha insistit que l’objectiu de l’estudi no és establir un límit concret de població, sinó determinar quins recursos, infraestructures i serveis seran necessaris per afrontar el creixement dels pròxims anys. Pel que fa als terminis, Alcobé ha apuntat que la voluntat de Govern és adjudicar el projecte pròximament i que els resultats podrien estar disponibles aproximadament un any després. Per tant, ha reconegut que difícilment es disposarà de l’estudi abans de les pròximes eleccions generals, tot i confiar que es pugui completar durant el 2027.