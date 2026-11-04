Oficial: el partit d’aquest diumenge entre l’FC Andorra i el Mallorca, previst a les 14.00 hores, queda ajornat

El partit entre l’FC Andorra i el Mallorca, previst per a aquest diumenge a les 14.00 hores al Nou Estadi de la FAF, ha quedat oficialment ajornat arran de la mort del jugador del Tenerife Jesús de Miguel. La decisió arriba després que l’entitat tricolor sol·licités ahir la suspensió de l’enfrontament, davant el fort impacte emocional que els fets han provocat entre els jugadors, el cos tècnic i la resta de treballadors del club, per als quals han posat a disposició suport psicològic.
L’ajornament d’aquest duel, cal esmentar, s’ha confirmat després que aquest mateix dimecres també s’hagi fet oficial la suspensió del Granada-Tenerife, corresponent a la 13a jornada de LaLiga Hypermotion i inicialment programat per a aquest al Nuevo Los Cármenes. En aquest cas, la decisió s’ha adoptat a petició del club canari, directament afectat per la mort del seu davanter. D’aquesta manera, els dos equips implicats en el tràgic desenllaç de dilluns han vist ajornats els seus pròxims compromisos de lliga.
Mentrestant, l’FC Andorra ha reprès avui l’activitat amb una sessió d’entrenament de caràcter voluntari a l’Estadi Comunal. La jornada ha començat amb un minut de silenci en memòria de Jesús de Miguel, al qual s’han sumat el president pirenaic, Ferran Vilaseca, i el director general, Jaume Nogués, juntament amb els integrants de l’entitat presents a les instal·lacions. La sessió no ha comptat amb la participació de Jesús Owono, de qui no han transcendit detalls sobre la seva situació personal després dels fets. Tampoc hi han assistit alguns altres futbolistes de la plantilla.