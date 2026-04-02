Oberta de nou l’RN20 que dona accés a Andorra després d’un tall de 15 hores per les condicions meteorològiques

Aproximadament 15 hores després de tancar-se l’accés a Andorra des de França tallant l’RN20 a causa de les males condicions meteorològiques, el departament de Mobilitat ha informat que el tall ha finalitzat i, per tant, els vehicles poden travessar la frontera. Tot i que la previsió era poder reobrir la carretera “abans de l’obertura de pistes”, segons va indicar el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, això no ha estat possible, i no ha estat fins a les 10.24 hores que s’ha donat per finalitzat el tall. Amb tot, cal recordar que es tracta d’una carretera competent a les autoritats franceses i que des d’Andorra no es podia fer res més que esperar a la decisió del país veí.
Tot i que la previsió era poder reobrir la carretera “abans de l’obertura de pistes”, segons va indicar el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, això no ha estat possible
D’altra banda, el Comú d’Encamp ha informat que la nevada d’aquesta matinada de dimecres a dijous ha deixat gruixos superiors als 50 centímetres al Pas de la Casa, fet que ha dificultat considerablement la mobilitat al nucli urbà. Els serveis de neteja han treballat des de primera hora de la matinada per retirar la neu. Tot i així, la gran quantitat acumulada impedeix, ara com ara, l’obertura de dos carrils de circulació, així com l’ús de les zones de càrrega i descàrrega i d’algunes zones d’aparcament a l’aire lliure. Aquesta situació afecta directament el repartiment de mercaderies.
Per aquest motiu, els agents de circulació han emès una instrucció que restringeix la circulació de vehicles de gran tonatge dins del nucli del Pas de la Casa fins que no s’hagi pogut retirar gran part de la neu acumulada i reobrir un segon carril de circulació. Les previsions indiquen que aquests treballs permetran reprendre la circulació i l’activitat habitual de repartiment a primera hora de la tarda.
Atesa la proximitat de dies festius i amb l’objectiu de garantir el subministrament als establiments, el comú habilitarà una franja excepcional de repartiment demà divendres 3 d’abril, de 10.00 a 12.00 hores. El servei de transport públic de la línia nacional està operatiu. Es recomana a la ciutadania evitar els desplaçaments innecessaris i facilitar la feina dels operaris que treballen en les tasques de neteja de la via pública. La col·laboració ciutadana és essencial per garantir la mobilitat i la seguretat viària.