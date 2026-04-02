  • Neu acumulada als carrers del Pas de la Casa. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Alteracions a la mobilitat

Més de cinquanta centímetres de neu col·lapsen el Pas de la Casa i dificulten la circulació a tot el nucli urbà

La nevada de la matinada de dijous a divendres impedeix habilitar carrils i zones logístiques mentre es restringeix el trànsit pesant

La nevada registrada durant la matinada de dijous a divendres ha acumulat gruixos superiors als 50 centímetres al Pas de la Casa, una situació que ha complicat notablement la mobilitat dins del nucli urbà.

Els equips de neteja han iniciat les tasques a primera hora per retirar la neu, però el volum acumulat continua dificultant la circulació. Actualment, no és possible habilitar dos carrils de trànsit ni utilitzar diverses zones de càrrega i descàrrega i aparcaments exteriors, fet que incideix directament en el repartiment de mercaderies.

Davant d’aquest escenari, els agents de circulació han establert restriccions per als vehicles de gran tonatge, que no poden accedir al centre del poble fins que no s’hagi retirat una part important de la neu i es pugui recuperar un segon carril operatiu. Segons les previsions, aquests treballs haurien de permetre reprendre la normalitat al llarg de la tarda.

El comú habilitarà divendres una franja excepcional de repartiment per garantir el subministrament als establiments afectats per la neu

Per tal d’assegurar l’abastiment dels establiments en un context marcat per la proximitat de dies festius, el comú ha previst una franja excepcional de repartiment per a divendres 3 d’abril, entre les 10.00 i les 12.00 hores. Malgrat les afectacions, el servei de transport públic de la línia nacional continua funcionant amb normalitat.

Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris i facilitar les tasques dels operaris, tot apel·lant a la col·laboració ciutadana per garantir la seguretat i la mobilitat.

