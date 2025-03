Combatre la desigualtat

Noves beques per a dones busquen reduir la bretxa de gènere en els sectors de la informàtica i l’electricitat

Impulsades per una col·laboració de FEDA amb l'UdA i el Lycée, es vol revertir la baixa representació en sectors altament masculinitzats

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) ha fet un pas endavant per revertir la baixa presència femenina en els àmbits de l’electricitat i la informàtica. Aquest dilluns, la parapública ha signat un conveni amb la Universitat d’Andorra (UdA) i el Lycée Comte de Foix per promoure la igualtat d’oportunitats en aquests sectors, tradicionalment masculinitzats. Amb aquest acord, FEDA atorgarà anualment dues beques dirigides exclusivament a dones: una per cursar el bàtxelor en Informàtica a la UdA i una altra per a la formació professional en especialitat elèctrica (MELEC) al Lycée. La convocatòria s’obrirà el proper 22 d’abril.

“Són dos àmbits en què FEDA necessita professionals i que actualment estan clarament masculinitzats”, ha explicat el director general de la companyia, Albert Moles. Actualment, les dones representen només el 25% de la plantilla de FEDA i el 23% dels càrrecs directius. L’objectiu, segons Moles, és avançar cap a una plantilla més equilibrada en termes de gènere. “Amb aquestes beques volem ajudar a visibilitzar aquestes professions i contribuir a crear referents femenins”, ha afegit.

Les dades actuals reflecteixen un desequilibri marcat: només el 10% de l’alumnat del bàtxelor d’informàtica a la UdA són dones, i en el cas del MELEC, de dotze alumnes, només una és noia. El rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha alertat que “la desproporció és gran” i ha recordat que la carrera d’informàtica és la més masculinitzada del centre. “Aquesta desigualtat té efectes sobre la bretxa salarial, perquè les professions més feminitzades solen estar pitjor retribuïdes, mentre que la informàtica ofereix sous superiors a la mitjana”, ha argumentat, afirmant que l’augment de dones en aquest sector pot contribuir a reduir aquesta bretxa.

La beca per a dones que cursin el bàtxelor en informàtica estarà dotada amb un ajut anual de 1.686 euros per a la matrícula. A més, la beneficiària rebrà una ajuda mensual de 450 euros durant 10 mesos, renovable fins a un màxim de trenta mesos. També tindrà l’oportunitat de realitzar pràctiques remunerades a FEDA durant l’estiu i un contracte laboral el primer any després d’acabar els estudis.

Pel que fa a la beca per a la formació professional en electricitat (MELEC), la dotació serà de 200 euros mensuals durant 10 mesos. Igualment, s’hi preveu la possibilitat de fer pràctiques formatives a FEDA i obtenir un contracte d’entre sis i dotze mesos un cop finalitzats els estudis.