Naia Aguilar: “El 8M és un recordatori que el lideratge femení no és una excepció, sinó una necessitat”

En el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el lideratge femení també es manifesta en projectes de cooperació internacional impulsats des d’Andorra. És el cas de Naia Aguilar, mestra al país i promotora d’una iniciativa educativa a Tanzània que preveu la construcció d’una escola a la zona rural de Robanda l’any 2026. El projecte, impulsat amb el suport de Mans Unides i coordinat a través de l’associació Maisha Bora, busca millorar les condicions educatives d’una comunitat on l’accés a l’educació continua sent limitat.
“Sent mestra he entès l’educació com una eina de transformació social”, afirma Aguilar. Durant una estada a Tanzània, on va anar per fer voluntariat i retrobar-se amb la seva parella, qui fa gairebé tres anys que hi viu, va conèixer una escola en una zona rural que la va marcar profundament. “Veure les mancances materials, però també les ganes immenses d’aprendre dels infants, va ser un punt d’inflexió”, recorda, apuntalant que “vaig sentir que, com a mestra, no podia mirar cap a una altra banda”. “Tornar a Andorra i continuar amb la meva vida sabent la realitat que havia vist em generava una responsabilitat”, afegeix.
Així i tot, Aguilar admet que assumir el lideratge d’una iniciativa d’aquest tipus també té una dimensió personal. “Sempre m’ha agradat assumir responsabilitats, organitzar, coordinar i tirar endavant iniciatives”, explica. Tanmateix, assegura que l’experiència també li està aportant aprenentatges personals. “Liderar una iniciativa així, en un context tan diferent, m’està ensenyant moltíssimes coses sobre la vida: humilitat, escolta, paciència i la importància de prendre decisions pensant en el bé col·lectiu”.
“Liderar una iniciativa així m’està ensenyant moltíssimes coses sobre la vida: humilitat, escolta, paciència i la importància de prendre decisions pensant en el bé col·lectiu” – Naia Aguilar
La realitat educativa de la zona de Robanda és complexa, ja que, segons esmenta Aguilar, “actualment hi ha aules massificades, infraestructures molt precàries i manca de materials bàsics”. “En alguns casos, els infants caminen molts quilòmetres per arribar a l’escola”, assenyala, tot destacant també l’elevada taxa d’abandonament escolar per la manca de recursos per continuar els estudis. Davant d’aquesta situació, el projecte educatiu té com a objectiu “garantir un accés digne i de qualitat a l’educació infantil i primària”. Així i tot, l’impacte va molt més enllà de l’educació formal: “L’escola transforma hàbits, expectatives i el futur econòmic d’una comunitat sencera”.
En aquest sentit, una de les prioritats del projecte és garantir la participació de la comunitat local. “El projecte no és ‘nostre’ des d’Andorra, sinó seu”, afirma, remarcant que les famílies i els líders locals participen en la presa de decisions i en la implementació de les iniciatives. La coordinació del projecte es fa a través de l’associació Maisha Bora, la qual s’encarrega de la sensibilització, la recaptació de fons i el seguiment des d’Andorra. Al mateix temps, Mans Unides aporta suport econòmic i tècnic en cooperació internacional.
“Quan una nena estudia, augmenten les probabilitats que tingui ingressos propis, que retardi el matrimoni i la maternitat i que prengui decisions sobre la seva vida” – Naia Aguilar
Així, i en el context del 8 de març, Aguilar també reivindica el paper del lideratge femení en projectes socials. “Per a mi, el 8M és un recordatori que el lideratge femení no és una excepció, sinó una necessitat”, afirma. Segons defensa, iniciatives com aquesta també contribueixen a trencar estereotips. “Les dones no només cuidem, també dirigim, gestionem i transformem”, destacant que l’educació de les nenes és un dels aspectes que considera més determinants per transformar una comunitat: “Quan una nena estudia, augmenten les probabilitats que tingui ingressos propis, que retardi el matrimoni i la maternitat i que prengui decisions sobre la seva vida”.
I és que, en entorns amb fortes desigualtats de gènere, Aguilar considera que l’escola pot ser un espai clau d’empoderament. “L’educació dona eines per conèixer els propis drets, accedir a oportunitats laborals i guanyar autonomia econòmica”, afirma, tot afegint que “l’escola pot ser el primer espai on una nena descobreix que té veu i potencial”. Així i tot, destaca que des d’Andorra encara falta més consciència sobre les desigualtats globals. “Crec que cada vegada hi ha més sensibilitat, però encara ens falta proximitat amb aquestes realitats”, reflexiona.
En aquest sentit, i com a clau final, Aguilar anima les joves a implicar-se en causes socials. “Els diria que no esperin a sentir-se ‘prou preparades’”, afirma. “El compromís neix de la sensibilitat i es construeix caminant”, continua, concloent amb un missatge clar: “No cal canviar el món sencer de cop, cal començar per allò que tens a l’abast”.