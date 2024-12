Mor Pere Moles Aristot, destacat polític i escriptor andorrà

Pere Moles Aristot, reconegut polític i escriptor andorrà, ha mort als 89 anys. Nascut el 20 de maig de 1935, va tenir una extensa trajectòria política i cultural que ha deixat una empremta profunda al país. En l’àmbit polític, va exercir com a conseller general en diverses legislatures, destacant la seva participació en moments clau de la història del país.

Va iniciar la seva carrera parlamentària al Consell General el 26 de gener de 1979, renovant el seu mandat el desembre del mateix any i mantenint el càrrec fins al final de la legislatura. Posteriorment, va tornar a ocupar un escó entre el 1986 i el 1989, i finalment del 1994 al 1997. A més, també va ser cònsol menor d’Andorra la Vella entre els anys 1970 i 1971, juntament amb Joan Armengol Pal, qui va traspassar l’any 2020.

A més de la seva activitat política, Moles va destacar com a escriptor, contribuint al coneixement i a la preservació de la història i la cultura andorranes. Entre les seves obres més conegudes es troben ‘Andorra… sense Coprínceps?’ (1989), on reflexionava sobre les institucions andorranes, i ‘Els andorrans som així’ (2007), una anàlisi de la idiosincràsia del poble andorrà. El 2020, durant el confinament, va publicar ‘Un tomb per Andorra a través de la seva història’, una obra centrada en llegendes i mites del Principat que combinava narrativa i divulgació històrica.

La vetlla per Pere Moles Aristot tindrà lloc avui, 23 de desembre, a la sala 3 del tanatori d’Escaldes-Engordany i s’allargarà de les 16.00 a les 20.00 hores. La cerimònia fúnebre se celebrarà demà, 24 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany.