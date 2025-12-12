Mor Pere Font Moles, excònsol menor d’Encamp en la dècada dels seixanta i fundador de la Impremta Principat

Pere Font Moles, figura destacada de la política nacional, ha mort aquest divendres als 99 anys. Al llarg de la seva trajectòria pública, Font Moles va exercir com a cònsol menor d’Encamp entre els anys 1960 i 1961, durant el consolat d’Enric Paris Torres. Posteriorment, va ser escollit conseller general en dues etapes diferenciades: del 1964 al 1967 i, novament, del 1970 al 1973.
Més enllà de la seva activitat política, també va tenir un paper rellevant en l’àmbit empresarial i cultural del país com a fundador de la Impremta Principat, creada l’any 1950 i considerada la primera impremta d’Andorra. Tant el Comú d’Encamp com el Consell General han volgut retre-li homenatge a través de les xarxes socials, destacant la seva dedicació al servei públic i les responsabilitats que va assumir al llarg de la seva vida política.