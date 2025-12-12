Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Pere Font Moles, durant la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, el 2019. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Obituari

Mor Pere Font Moles, excònsol menor d’Encamp en la dècada dels seixanta i fundador de la Impremta Principat

Font, figura destacada de la política nacional, va ser també conseller general en dues legislatures: del 1964 al 1967 i, novament, del 1970 al 1973

Pere Font Moles, figura destacada de la política nacional, ha mort aquest divendres als 99 anys. Al llarg de la seva trajectòria pública, Font Moles va exercir com a cònsol menor d’Encamp entre els anys 1960 i 1961, durant el consolat d’Enric Paris Torres. Posteriorment, va ser escollit conseller general en dues etapes diferenciades: del 1964 al 1967 i, novament, del 1970 al 1973.

Pere Moles (cinquè per l’esquerra), durant la visita de Macron el 2019. | Comú d’Encamp

Més enllà de la seva activitat política, també va tenir un paper rellevant en l’àmbit empresarial i cultural del país com a fundador de la Impremta Principat, creada l’any 1950 i considerada la primera impremta d’Andorra. Tant el Comú d’Encamp com el Consell General han volgut retre-li homenatge a través de les xarxes socials, destacant la seva dedicació al servei públic i les responsabilitats que va assumir al llarg de la seva vida política.

Moles també va ser el fundador de la Impremta Principat, creada l’any 1950. | Impremta Principat


https://twitter.com/ComuEncamp/status/1999472702546165896
Comparteix
Notícies relacionades
La FPNSM rep la visita i els regals de Nadal del Govern a l’espera de definir els darrers serrells del nou conveni
Un incendi ocorregut en una casa antiga d’Escaldes obliga els seus residents a abandonar l’habitatge durant setmanes
El MoraBanc Andorra rep un llop amb pell de corder, el Granada: “Qui cregui que està fet no s’entera de la pel·lícula”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Salut impulsa una formació d’acompanyament als adolescents per prevenir conductes envers les drogues
  • Societat
La Casa de la Vall culmina la restauració de l’arca arxiu, un dels elements patrimonials més destacats de l’edifici
  • Societat
Els comuns tenen fins al febrer per validar el traçat del tramvia abans d’iniciar la tramitació del pla sectorial
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La reforma del carrer de la Unió per habilitar tres carrils, pendent fins que Escaldes resolgui els darrers ajustos
  • Parròquies, Política
El desviament de la Massana serà parcialment operatiu el 2026 i descongestionarà el gruix del trànsit
  • Parròquies, Societat
La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut incorpora una experiència cinematogràfica en 7D com a novetat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu