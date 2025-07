Debat sobre la identificació oficial

Montaner defensa la creació d’un DNI andorrà mentre Molné alerta de l’impacte econòmic i administratiu

La proposta planteja un nou document en format targeta per millorar la identificació interna i reduir la dependència del passaport

La iniciativa presentada pel grup parlamentari d’Andorra Endavant (AE) per impulsar un Document Nacional d’Identitat (DNI) andorrà continua generant debat. Segons la presidenta de la formació, Carine Montaner, l’objectiu és aportar una solució pràctica i àmpliament estesa davant la manca d’estoc de passaports.

En aquest sentit, Montaner ha defensat que “és una proposta que molts països han implementat”, i ha posat com a exemple els estats veïns: “Si mires a França hi ha la ‘carte d’identité française’, després tens el DNI a Espanya”. Segons la líder del grup parlamentari, un document en format targeta facilitaria els tràmits del dia a dia i ajudaria a preservar el passaport: “És molt més fàcil de presentar això que el passaport, que és més gruixut, més gran… si el tens sempre a sobre, es desgasta”. A més, ha remarcat la utilitat d’un document identificatiu més petit i pràctic, similar al permís de conduir, que permeti acreditar la identitat en l’àmbit intern, com ja passa a altres països.

Pel que fa a la situació actual, ha assenyalat les dificultats derivades de disposar únicament del passaport com a document d’identificació: “Ara tenim problemes perquè la gent que no té cap urgència pot tenir el passaport caducat, i si de cop i volta els hi para la policia, ja en tenim un problema”.

Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha considerat, en declaracions a aquest mitjà de comunicació, que la iniciativa “es pot valorar” i ha admès que “viable ho és”, tot i advertir que comportaria “més tràmit, més despesa pública i més temps”. Ha reconegut que “si d’altres països ho tenen, també ho podem tenir nosaltres”, però ha recordat que, tradicionalment, a Andorra només s’ha utilitzat el passaport com a document identificatiu. Així doncs, en relació amb el possible reconeixement internacional del DNI andorrà, Molné ha indicat que seria una tasca que hauria d’assumir el Ministeri d’Afers Exteriors, com ja es fa amb el passaport actual.

La iniciativa, registrada formalment al Consell General, demana que el Govern elabori un estudi sobre la viabilitat econòmica del nou document i sobre la millora de la gestió dels estocs de passaports. Les conclusions s’haurien de presentar abans que acabi l’any 2025.