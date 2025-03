Molné subratlla el neguit que pateix la societat i admet la legitimitat de la manifestació convocada

Coincidint amb l’aprovació de la Llei Òmnibus ahir al Consell General, la Coordinadora per un Habitatge Digne celebrava aquest dijous una assemblea popular per fixar la data de la propera manifestació per protestar contra les mesures aprovades i la situació actual de l’habitatge. De forma que segons van aprovar ahir els assistents, la concentració tindrà lloc el proper 5 d’abril i servirà per reivindicar la regulació dels preus de compra, sobretot de lloguer, com també aturar els desnonaments en situacions extremes, fomentar el registre de la propietat i acabar d’una vegada per totes amb la ‘trampa del fill’, segons expressen des de la plataforma.

Per part del Govern, i tal com s’ha reivindicat des de fa mesos, la problemàtica de l’habitatge és una qüestió que els preocupa i són conscients de les dificultats que viu una gran part de la població en aquest sentit. De fet, durant l’acte de celebració del patró del cos de Bombers que ha tingut lloc aquest divendres al matí, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha declarat que “està clar que la societat té un neguit i que, per tant, vol manifestar-se”.

En aquest aspecte, la ministra ha posat en relleu que la concentració ha estat degudament aprovada i autoritzada mitjançant el servei de la Policia, de forma que “des del Govern estem molt atents a totes les reivindicacions i oberts a tots els suggeriments“. Precisament, la titular d’Interior ha recordat que els representants de la plataforma organitzadora “han estat convidats pel Govern a explicar-se” i a aportar així les seves propostes i solucions.

Sobre això, cal mencionar que fins ara ja s’han produït algunes reunions entre la Coordinadora i el cap de Govern, Xavier Espot. La ministra, però, no ha volgut avançar si de cara als dies vinents se n’ha previst una de nova, tot i que ha desvelat que “és possible que hi hagi nous retrobaments”.