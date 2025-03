Tall de carreteres i marxes lentes: les propostes de la Coordinadora per a la manifestació del 5 d’abril

La Coordinadora per a l’Habitatge Digne ha anunciat la convocatòria d’una manifestació per al pròxim 5 d’abril, coincidint amb mobilitzacions similars a Espanya, amb l’objectiu de reivindicar millores en l’accés a l’habitatge a Andorra. La decisió s’ha pres durant l’assemblea popular celebrada aquest dijous a la plaça del Consell General, just després del debat parlamentari i la votació de la Llei Òmnibus. L’acte ha comptat amb l’assistència d’una cinquantena de persones.

Segons ha explicat la portaveu de la Coordinadora, Rebeca Bonache, la tria de la data no és casual: “El dia 5 és just després del pont de la Constitució, que ja sabem que la gent aprofita per marxar del país. Creiem que és una data factible perquè encara hi haurà turisme, les pistes d’esquí estaran obertes i molta gent romandrà al país esperant el pròxim pont”. A més, Bonache ha destacat que la convocatòria coincideix amb manifestacions multitudinàries a Espanya per reclamar un habitatge digne.

El conseller general del partit socialdemòcrata, Pere Baró, davant del Consell General en acabar la votació de la Llei Òmnibus. | @MA4RV_D3SIGN

Durant l’assemblea s’han proposat diverses formes de mobilització, incloent-hi talls a les fronteres, bloquejos a les pistes d’esquí, marxes lentes i piquets informatius. Sobre aquestes accions, Bonache ha assegurat que, tot i que algunes poden ser difícils d’implementar, “estan totes sobre la taula”. També ha remarcat la necessitat de planificar amb cura les accions i garantir una àmplia participació ciutadana: “La gent està disposada a mobilitzar-se, però cal fer-ho progressivament i amb pas ferm”.

Entre les demandes de la Coordinadora destaquen la regulació dels preus de lloguer i compra d’habitatges, l’aturada dels desnonaments sense alternatives residencials assequibles, la creació d’un registre de la propietat per identificar els propietaris reals i la fi de la denominada ‘trampa del fill’. Aquesta pràctica consisteix en la recuperació d’un immoble per part del propietari al·legant-ne una necessitat familiar per, posteriorment, posar-lo novament per a llogar a un preu molt més elevat.

Testimonis de les afectacions

Durant l’assemblea s’han exposat diversos casos que evidencien aquesta problemàtica. Un dels assistents ha relatat que va rebre una notificació de desnonament quan pagava un lloguer de 850 euros mensuals. “Al cap d’uns mesos vaig veure que el meu pis tornava a estar disponible per llogar-se, però aquest cop a 1.900 euros”, ha explicat. Tot i haver intentat contactar amb l’administració per demanar explicacions, no va obtenir cap resposta fins que la Coordinadora va intervenir en el seu cas.

Un altre testimoni ha explicat que es troba actualment en risc de desnonament. “Al maig em fan fora de casa”, ha declarat. Segons ha relatat, després de la mort del propietari de l’immoble on resideix, els seus hereus li van comunicar un augment del lloguer de 600 a 1.200 euros. Davant la seva impossibilitat d’assumir aquest increment, va oferir pagar 800 euros, però la família li va advertir que, si no acceptava el nou preu, el pis seria destinat a un net del propietari. Finalment, ha rebut una carta on se l’informa que haurà d’abandonar l’habitatge el pròxim mes de maig.