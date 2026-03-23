  • La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, aquest matí a la sala de premsa de Govern. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Modificació de la llei actual

Molné manté que la modificació del Codi Penal considerarà delicte el sexe en línia amb “interacció i remuneració”

La reforma eleva l’edat de consentiment sexual fins als 16 anys per reforçar la protecció dels menors davant possibles situacions d’abús

El Govern ha aprovat una modificació del Codi Penal que tipifica com a delicte l’intercanvi de contingut sexual quan hi ha interacció directa entre les parts i remuneració econòmica, ampliant així la definició de prostitució també a l’àmbit digital. Segons ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, “si hi ha un servei sexual amb interacció i remuneració, això es considera prostitució”. En canvi, ha remarcat que “la pornografia de si sola aquí no està prohibida”, diferenciant entre el consum de contingut i les pràctiques amb interacció directa.

Es tipifica com a pornografia infantil qualsevol material que representi una persona que sembli menor d’edat en conductes sexuals: “Encara que no sigui menor d’edat i només ho sembli, també serà delicte”

La reforma estableix sancions administratives per a qui sol·liciti serveis sexuals remunerats, amb multes d’entre 501 i 1.500 euros, mentre que l’exercici de la prostitució no es penalitza. Sí que es castiguen penalment el proxenetisme i l’afavoriment de la prostitució, amb penes de presó d’entre 3 mesos i 3 anys i de 2 a 5 anys, respectivament. El text també introdueix noves mesures en l’àmbit digital, com la penalització de la difusió d’imatges sexuals sense consentiment o manipulades amb intel·ligència artificial, amb penes de 3 mesos a 3 anys de presó.

A més, es tipifica com a pornografia infantil qualsevol material que representi una persona que sembli menor d’edat en conductes sexuals, encara que no ho sigui. “Encara que no sigui menor d’edat i només ho sembli, també serà delicte”, ha indicat Molné. Aquestes conductes poden comportar penes de fins a 4 anys de presó. La reforma també inclou la tipificació de la temptativa en delictes com l’assistència a espectacles pornogràfics amb menors o persones amb discapacitat, amb penes de fins a dos anys de presó.

Consentiment i protecció dels menors

En paral·lel, el projecte reforça la protecció dels infants i adolescents amb l’augment de l’edat de consentiment sexual fins als 16 anys, mantenint-la en 14 anys quan la diferència d’edat no supera els cinc anys. Segons la ministra, es tracta d’una mesura de “prevenció i protecció davant possibles situacions d’abús o manipulació”. Molné ha subratllat que la reforma neix amb la voluntat de reforçar la protecció davant els delictes sexuals, especialment en entorns digitals, i ha destacat que “es dona més protecció a les persones, especialment a les més joves”.

-Pendent d’ampliació-

Notícies relacionades
La Bombonera passa d’acollir cistelles a donacions en la setena campanya anomenada ‘La jugada que suma vides’
Judici per una agressió del 2019 amb dubtes sobre l’autoria de la lesió incisa que va requerir punts de sutura
Fiscalia i acusació demanen vuit anys sense contacte amb la víctima i el fill per a l’acusat per amenaces de mort

Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detinguda una dona amb 4,2 grams de cocaïna i 18 pastilles d’èxtasi al Pas durant un festival de música electrònica
  • Educació, Societat
Nova convocatòria d’inscripcions del 13 al 15 d’abril per als exàmens oficials de català amb una taxa de 17,15 euros
  • Societat
El registre suma 252 professionals titulats més i tanca l’any 2025 amb una xifra total que s’enfila als 3.912 inscrits
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Carmen Ayala, nova Fadrina d’Escaldes després de ser escollida per votació i la intenció de “fer-ho el millor possible”
  • Parròquies
El Prat Gran s’integra a la xarxa de calor i fred i substitueix la caldera antiga per un sistema més eficient i sostenible
  • Parròquies, Societat
Els infants d’Andorra la Vella aposten per un parc interior a l’Espai Capital mentre el comú estudia la integració
