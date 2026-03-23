Molné manté que la modificació del Codi Penal considerarà delicte el sexe en línia amb “interacció i remuneració”

El Govern ha aprovat una modificació del Codi Penal que tipifica com a delicte l’intercanvi de contingut sexual quan hi ha interacció directa entre les parts i remuneració econòmica, ampliant així la definició de prostitució també a l’àmbit digital. Segons ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, “si hi ha un servei sexual amb interacció i remuneració, això es considera prostitució”. En canvi, ha remarcat que “la pornografia de si sola aquí no està prohibida”, diferenciant entre el consum de contingut i les pràctiques amb interacció directa.
La reforma estableix sancions administratives per a qui sol·liciti serveis sexuals remunerats, amb multes d’entre 501 i 1.500 euros, mentre que l’exercici de la prostitució no es penalitza. Sí que es castiguen penalment el proxenetisme i l’afavoriment de la prostitució, amb penes de presó d’entre 3 mesos i 3 anys i de 2 a 5 anys, respectivament. El text també introdueix noves mesures en l’àmbit digital, com la penalització de la difusió d’imatges sexuals sense consentiment o manipulades amb intel·ligència artificial, amb penes de 3 mesos a 3 anys de presó.
A més, es tipifica com a pornografia infantil qualsevol material que representi una persona que sembli menor d’edat en conductes sexuals, encara que no ho sigui. “Encara que no sigui menor d’edat i només ho sembli, també serà delicte”, ha indicat Molné. Aquestes conductes poden comportar penes de fins a 4 anys de presó. La reforma també inclou la tipificació de la temptativa en delictes com l’assistència a espectacles pornogràfics amb menors o persones amb discapacitat, amb penes de fins a dos anys de presó.
Consentiment i protecció dels menors
En paral·lel, el projecte reforça la protecció dels infants i adolescents amb l’augment de l’edat de consentiment sexual fins als 16 anys, mantenint-la en 14 anys quan la diferència d’edat no supera els cinc anys. Segons la ministra, es tracta d’una mesura de “prevenció i protecció davant possibles situacions d’abús o manipulació”. Molné ha subratllat que la reforma neix amb la voluntat de reforçar la protecció davant els delictes sexuals, especialment en entorns digitals, i ha destacat que “es dona més protecció a les persones, especialment a les més joves”.
