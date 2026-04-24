Brigitte Macron no assistirà finalment a la visita oficial a Andorra i deixa sense efecte l’adaptació del protocol prevista

Segons han avançat diversos mitjans del país, Brigitte Macron no formarà part finalment de la comitiva que acompanyarà el copríncep francès, Emmanuel Macron, en la seva visita oficial a Andorra prevista per als dies 27 i 28 d’abril. La possible presència de la consort, qui hauria al·legat motius personals per no assistir, havia generat interrogants en l’àmbit protocol·lari, atès que la legislació andorrana no contempla aquesta figura dins de l’estructura institucional del coprincipat. En aquest sentit, fonts governamentals ja van indicar que la seva participació hauria implicat “recoordinar i repensar el protocol plantejat”.
Així i tot, des de l’Executiu es garantia que, en cas d’assistir-hi, Brigitte Macron hauria tingut “un lloc privilegiat i dins de la comitiva” per seguir la programació oficial, així com la inclusió en el dispositiu de seguretat. “En cap cas la deixaríem fora de tot el desplegament de protecció pensat”, van remarcar. A més, es va insistir que la seva eventual presència “no hauria comportat grans canvis” en el desenvolupament dels actes previstos. Ara, amb la seva absència confirmada, la visita manté el format inicial centrat exclusivament en l’agenda institucional del copríncep francès.