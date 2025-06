Compromís amb els animals

MiolAND reclama una campanya d’esterilització generalitzada per frenar els abandonaments

El projecte solidari de RonronejAND també vol sensibilitzar sobre la tinença responsable i la identificació obligatòria dels gats

RonronejAND és una de les dotze entitats solidàries que enguany han presentat el seu projecte a la segona edició del Fòrum Andbus Solidari, una iniciativa que busca connectar les associacions amb diferents empreses del país per tal d’establir futures col·laboracions, impulsar el desenvolupament dels projectes i contribuir al benestar col·lectiu. Així, l’entitat ha presentat el projecte MiolAND, un veterinari solidari que pretén ajudar a les famílies amb menys recursos a poder esterilitzar, vacunar i xipar els seus gats domèstics.

La principal missió de l’associació és ocupar-se de les colònies felines, però, tal com expliquen, “també ens trobem que hi ha persones que ens demanen ajuda a nivell de despeses veterinàries”, especialment pel que fa a les esterilitzacions, ja que tenen un cost d’entre 150 i 170 euros que moltes famílies no poden assumir en un determinat moment i la convivència amb l’animal amb zel es fa “complicada”. També asseguren que hi ha persones d’edat avançada que no poden fer front a altres serveis com, per exemple, la neteja bucal dels felins.

Per això, l’entitat aposta per “tenir els gats en condicions a casa” i oferir un servei d’ajuda a aquells ciutadans amb menys recursos, també contribuint amb el xipatge i la vacunació dels gats, així com amb la desparasitació en cas que sigui necessari, un servei que obliga a engegar un tractament d’uns 50 euros durant un cert temps el qual moltes persones tampoc poden assumir.

Precisament, una de les reclamacions de RonronejAND és que s’actuï de manera decidida en l’esterilització de tots els gats al país, ja que “ens trobem amb abandonaments i amb certes dificultats a nivell de gestió de colònies” i, si es detecta un gat abandonat però que té el xip, “se li poden demanar responsabilitats a la família” o, si més no, “tenir fitxades a les persones que fan aquestes coses”.

Amb tot, l’objectiu de participar en el projecte solidari d’Andbus és el de poder arribar a totes les persones que tinguin dificultats en aquest sentit, malgrat que recorden que és una iniciativa que no és cap novetat, ja que s’aplica als països veïns. “Creiem que és un acte solidari tant vers l’animal com a la família”, exposen.

A més, la proposta també inclouria la possibilitat de donar suport en el tema de l’alimentació, especialment si es té en compte que “hi ha gats amb quinze o setze anys que tenen problemes renals o hepàtics i que necessiten una alimentació especial i, per tant, els recursos que es puguin obtenir també contribuirien a la compra de pinso i llaunes perquè els gats tinguin una alimentació adequada a la seva malaltia, ja que això esdevé un altre element “que a les famílies els suposa un sobrecost”.

Si finalment el projecte de MiolAND surt escollit i rep finançament, s’iniciarà una campanya a través de les xarxes socials on es promocionarà el projecte per a les persones interessades, que no caldrà que presentin cap extracte bancari ni situació econòmica, sinó que només hauran de demanar ajuda si realment la necessiten.