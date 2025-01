Més jocs de taula per no cedir tot l’imperi de la diversió als videojocs

Els jocs de taula són com els gals de l’Astèrix i l’Obèlix; és a dir, el petit producte que resisteixen als videojocs. Hem d’entendre que lluitant en plena era digital, els jocs de taula tenen una gran sortida en el mercat andorrà. Així, diferents espais comercials del Principat expliquen que ja fa anys que la tendència de comprar aquesta mena d’entreteniment “està anant a l’alça” i aquestes vacances de Nadal també ha quedat corroborat, ja que molts ciutadans “han aprofitat per regalar-ne”.

“És un producte que s’utilitza molt per regalar, sobretot a les festes”, explica el responsable de la secció d’entreteniment i jocs de taula de la botiga FNAC de Pyrénées, Toni Calero. El centre comercial de la firma ja disposava d’un espai exclusivament de jocs de taula que “donava els seus resultats”, però es va decidir ampliar-la i això s’ha notat el llarg de les festes de Nadal perquè “hem venut més que l’any passat”, posa en coneixement Calero. De fet, ara la nova zona formada per diferents prestatgeries ocupa uns 10 metres.

Cal ressaltar, altrament, que els puzles són molt venuts. “És un any molt bo”, explica un dels responsables de la botiga Puzzlelocura, Javier Parra, que agrega: “Hi ha gent que cada any per Nadal ve i en compra. Sí que és veritat que tots estem enganxats als mòbils, però venen molts pares per intentar aturar això”, esmenta el responsable. Els jocs de taula i els puzles s’associen a un segment de la població entre els 6 i els 12 anys, però també juguen amb aquests productes altres col·lectius de diferents edats, com per exemple el jovent.

De fet, molts d’ells utilitzen aquesta mena d’entreteniment per reunir-se i compartir una estona plegats. “Amb els videojocs juguen poques persones a la vegada, només dues”, comenta Calero. En canvi, amb els jocs de taula, segons el tipus d’article, n’hi poden jugar més de quatre, la qual cosa fa que es “trobin i se sentin com a casa”. “Entre els 30 i els 50 anys se solen vendre molt“, explica el responsable de l’establiment citat. En línies generals, els trencaclosques tenen bona acceptació entre totes les franges d’edat perquè hi juguen “les criatures, gent adulta o els avis pel tema de la memòria”, concreta el treballador del comerç.

El Javier Parra i la Meritxell Quintana van decidir obrir aquesta botiga només de puzles ara fa tres anys i des de llavors, han constatat progressivament la devoció de la gent per aquest passatemps. “Tenim un producte molt específic, la gent ve i com que som els únics especialitzats, molta gent ens agraeix que cobrim aquesta demanda”, relata Parra amb certa il·lusió, informa l’ANA.

Finalment, entre els jocs més sol·licitats durant el període nadalenc a l’FNAC han estat el ‘Virus’, ‘Exploding kittens’ o ‘La Polilla tramposa’. Pel que fa als trencaclosques, els més demanats han estat els d’entre 1.000 i 4.000 peces. A més, han tingut molt bona sortida durant aquests dies els de 9.000 peces. Alhora, “s’han venut molt bé els puzles 3D pels nens” i les “maquetes de fusta”, les quals han introduït darrerament, conclou l’encarregat.