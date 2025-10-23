Més d’un miler de persones han estat ateses des de l’1 d’octubre al nou Centre Comunitari de Salut Mental del Ròdol

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Salut, Helena Mas, han inaugurat aquest dijous el Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, situat a l’edifici el Ròdol, a Escaldes-Engordany. L’equipament acull les consultes externes de salut mental d’adults i infantojuvenils, la Unitat de Conductes Addictives (UCA) i el centre de dia, serveis que fins ara es trobaven a la planta -3 de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Durant la inauguració, Mas ha explicat que “des de l’1 d’octubre fins avui han passat per aquí més de 1.166 persones”, i ha subratllat que “és un centre que dona resposta a una gran necessitat i que ha de ser un espai acollidor, cosa que també afavoreix la teràpia”. En aquest sentit, la ministra ha destacat que el nou centre “apropa la salut mental a la ciutadania, trenca estigmes i ajuda a la rehabilitació de les persones que pateixen problemàtiques de salut mental i addiccions”, i ha afirmat que suposa “un pas cap a la normalització, cap a la comunitat i cap a un canvi atencional en salut mental”.
El centre disposa de 990 metres quadrats repartits en dues plantes. A la planta baixa hi ha 11 consultes per a adults, 6 de l’UCA, dues sales per a reunions i tractaments grupals, i el centre de dia amb capacitat per a 10 persones. La primera planta està destinada a les consultes infantojuvenils, amb 8 consultes, una sala polivalent i zones d’espera adaptades per a menors. Aquesta distribució, segons la ministra, “ha permès separar les àrees dedicades als adults de les d’infants i joves, garantint una major privacitat i diferenciació de circuits segons el perfil dels usuaris”.
Mas ha posat especial èmfasi en l’atenció als infants i joves, recordant que “un de cada set joves d’entre 10 i 19 anys tindrà alguna afecció de salut mental” i que “és imprescindible que parem atenció als nostres adolescents, perquè quan un trastorn de salut mental d’un adolescent no es tracta a temps, les conseqüències poden estendre’s a l’edat adulta”. La ministra ha assenyalat que el nou centre “permet posar el focus en aquest col·lectiu i donar el millor servei que necessiten per donar resposta a les seves necessitats i problemes”.
Pel que fa als recursos humans, Mas ha explicat que des del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions s’han anat implementant plantilla i seguint de prop els recursos humans. A més, sobre les noves incorporacions, ha afegit que “ara mateix aquesta està ben dotada, encara que sempre podríem necessitar algun professional més”. Segons ha dit, “la plantilla és multidisciplinària, amb nutricionistes, treballadors socials, psiquiatres i neuropsicòlegs, i està molt ben integrada”.
Cal recordar que, durant el desenvolupament del centre, “hi va haver alguna situació amb els veïns, però ho hem solucionat internament”, ha explicat Mas, qui ha detallat que “hi ha un ascensor que connecta directament les plantes, i els veïns entren per una altra entrada”. El lloguer mensual és d’uns 7.000 euros, i la inversió total supera el milió d’euros.
En ser preguntada per la petició del PS per poder transformar el Pla Nacional contra les Drogodependències en un Pla Nacional contra les Addiccions, la ministra ha explicat que “el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions ja inclou les addiccions”, tot i que el Pla Nacional contra les Drogodependències “té sentit per si mateix, perquè tracta aspectes de prevenció, control policial, etiquetatge o accés a substàncies, que no formen part del pla assistencial”. “Són plans complementaris, però no integrats l’un dins de l’altre”, ha precisat.
Pel que fa a futures actuacions, Mas ha anunciat que “una de les novetats és que la planta -3 de l’hospital, on abans hi havia salut mental, es destinarà a oncologia”, on “hi haurà un dispositiu molt obert i comunitari per tractaments oncològics”, amb “noves sales d’aïllament i modificacions tècniques”. Segons ha dit, “esperem tenir-ho finalitzat l’any vinent”.