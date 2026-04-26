Més d’un centenar de sinistres amb fauna salvatge afecten vehicles andorrans a Catalunya durant l’any 2025

Els vehicles amb matrícula andorrana van patir un total de 107 sinistres de trànsit a Catalunya durant el 2025 a causa de la irrupció de fauna salvatge a la calçada. Segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, la regió catalana on es van produir més incidents va ser a l’Alt Pirineu i l’Aran amb 45 casos, seguida per les Terres de Ponent amb 38 i la zona de Catalunya Central amb 16. Altres indrets on els andorrans també van patir sinistres relacionats amb animals va ser a les Terres de l’Ebre, amb només un cas; l’àrea metropolitana sud, amb dos sinistres i, finalment, el Camp de Tarragona, amb cinc.
Pel que fa a les xifres d’aquest 2026, un total de 23 vehicles amb matrícula del Principat han patit algun accident vinculat per fauna salvatge a Catalunya. Fins a data del 20 d’abril, l’estadística la lidera les Terres de Ponent amb 13 accidents; seguida per l’Alt Pirineu i l’Aran, amb sis; Catalunya Central, amb tres; i el Camp de Tarragona amb un cas.
“Normalment, són senglars, el percentatge més important de les col·lisions són els senglars”, afirma el director general d’Occident, Eduard Fillet. “La majoria es produeixen fora el país, a l’Alt Urgell sobretot, aquí el país en tenim algun, però és més esporàdic”, afegeix. Aquestes dades contrasten amb els accidents registrats al país. Segons fonts de la Policia, des del gener del 2025 fins a l’actualitat, s’han produït dos incidents només relacionats amb animals a la carretera.
El primer cas es va produir el 30 de maig del 2025, al punt quilomètric 21 de la CG2, a l’accés del Túnel d’Envalira. Un conductor va impactar amb un cabirol que va travessar sobtadament la via. Tot i el cop, l’animal va poder continuar cap a la muntanya, segons el cos d’ordre. Posteriorment, es va informar del succés al Cos de Banders. El segon incident va tenir lloc el 25 de juny del 2025, també a la CG2, a l’entrada de Canillo. En aquest cas, es va localitzar un cabirol amb signes d’haver estat atropellat, informa l’ANA.