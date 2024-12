Més de la meitat dels interns del Centre Penitenciari pateixen trastorns mentals

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha respost per escrit a les preguntes formulades per la consellera general de Concòrdia, Núria Segués, sobre el funcionament intern del Centre Penitenciari de la Comella, posant un especial èmfasi en la situació de la salut mental dels interns i l’organització del personal. Segons les dades facilitades per la ministra, un nombre significatiu d’interns pateix algun tipus de patologia mental. Entre les dones, set de les vuit internes presenten trastorns que inclouen ansietat (tres casos), depressió (tres casos), trastorn obsessivocompulsiu (un cas), trastorns de la son (quatre casos) i estrès posttraumàtic (un cas).

Per altra banda, entre els homes, les dades varien segons el règim de presó: dels 31 preventius, 20 tenen diagnòstics com ansietat (onze casos), depressió (nou casos), dèficit d’atenció (dos casos), ús de substàncies (quatre casos), trastorns de personalitat (tres casos), psicòtics (un cas), parafílics (dos casos) i de la son (deu casos). En el cas dels penats, dels 22 interns, 15 presenten trastorns com ansietat (nou casos), depressió (cinc casos), ús de substàncies (cinc casos), personalitat (tres casos), trastorns psicòtics (un cas), bipolaritat (un cas) i trastorns de la son (set casos).

La ministra ha destacat que “tots els interns amb patologies mentals reben seguiment mèdic i psicològic”, i ha subratllat que el centre disposa d’un equip multidisciplinari per atendre les seves necessitats. Aquest equip inclou un metge assistencial, un psicòleg, dos psiquiatres, quatre infermeres i una treballadora social. El psicòleg treballa de dilluns a divendres, mentre que els psiquiatres visiten el centre dos dies a la setmana. Les infermeres operen amb torns rotatius per assegurar una cobertura sanitària les 24 hores del dia. “El seguiment constant i personalitzat és clau per garantir la millora del benestar dels interns i la seva estabilitat dins del centre“, ha afirmat Molné.

En relació amb l’organització interna, el Centre Penitenciari està dividit en diversos mòduls per adaptar-se a les necessitats dels interns. Un d’aquests és el mòdul de salut mental, que té capacitat per a quatre places però que actualment només acull dos interns. Els altres mòduls inclouen espais diferenciats per a homes, dones i preventius, a més de zones habilitades per activitats educatives i terapèutiques, com gimnasos, biblioteques i tallers. Entre els programes més destacats hi ha el taller de conductes no violentes i el taller psicosocial, orientats a la reinserció.

Pel que fa al personal, el centre compta amb 62 membres del cos penitenciari, a més d’educadors socials, personal sanitari i administratius. Aquesta plantilla permet una ràtio d’1,27 interns per treballador, una xifra que la ministra ha descrit com “ajustada a les necessitats operatives del centre”. Molné ha assegurat que s’està treballant en el reforç de la plantilla i en la millora de la formació continuada, amb l’objectiu de fer front a les demandes creixents de l’àmbit penitenciari. “El benestar i la seguretat dels interns i del personal són una prioritat fonamental per al Govern”, ha conclòs la ministra.