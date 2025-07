Setena edició del festival

La Serenalla Market obre la seva setena edició al Prat Gran amb més espai, activitats i suport institucional

El festival d’estiu de la Massana reforça la seva aposta per la sostenibilitat amb prop de seixanta participants i una programació multidisciplinària

La setena edició de la Serenalla Market ha començat aquest dijous a la tarda al Prat Gran de la Massana, amb una inauguració marcada per l’ambient dinàmic, l’assistència de públic i la presència de diverses autoritats. L’esdeveniment, que aplega propostes relacionades amb la cultura, el benestar, la gastronomia i la sostenibilitat, consolida el seu paper com una de les cites estiuenques destacades al país.

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha destacat el suport rebut per part del Govern i d’Andorra Turisme, el qual ha permès que la Serenalla esdevingui “l’esdeveniment de l’estiu a Andorra”. Durant el seu parlament, ha agraït la implicació de les prop de seixanta persones entre operadors i artistes, i ha remarcat la importància de “somiar per construir projectes innovadors, assolir reptes i crear comunitats més vives”.

Després dels discursos inaugurals, les autoritats han visitat les parades d’artesania i gastronomia del recinte, que enguany s’ha ampliat amb nous espais per al descans, la convivència i els pícnics. Entre les activitats de la primera jornada destaquen la creació en directe d’un mural per part de l’artista plàstica Judit Rodrigo i la performance ‘Somnis’, interpretada per Emma Regada i concebuda específicament per a aquesta edició del festival.

Els assistents també han participat en un taller col·laboratiu per elaborar una garlanda de llums amb materials reciclats, que s’utilitzarà per decorar i il·luminar el recinte durant tot el cap de setmana. El vespre tancarà amb un concert del grup Flamenco&Jazz Trio i la projecció de curtmetratges del festival Ull Nu.