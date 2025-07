Controvèrsia per la baixa paternal

La CEA adverteix de l’impacte econòmic del nou permís, mentre la USdA prioritza el benestar social

Els agents socials discrepen sobre la sostenibilitat de la reforma, que preveu equiparar la durada del permís de paternitat amb el de maternitat

La proposta d’allargar el permís de paternitat fins a les vint setmanes ha obert un nou episodi de divergència entre la patronal i els sindicats andorrans. Mentre que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha mostrat un suport condicionat al projecte, destacant-ne els possibles costos i qüestionant determinats punts, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha celebrat la mesura com un pas necessari cap a l’equitat i el progrés social.

“El principi ens sembla correcte i compartim la voluntat d’avançar cap a una distribució més igualitària de les càrregues familiars”, ha afirmat el director de la CEA, Iago Andreu, en una nota de premsa difosa aquesta setmana. Tot i això, ha advertit que una reforma d’aquest tipus hauria d’anar acompanyada d’una anàlisi profunda de la seva sostenibilitat, especialment pel que fa a l’impacte sobre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i les empreses.

Segons Andreu, cal evitar una visió aïllada de la mesura i considerar-la dins un marc més ampli de responsabilitat econòmica. “La situació no s’hauria de veure de manera individual, sinó en un context més global”, ha remarcat. També ha expressat reserves sobre la no transferibilitat del permís entre progenitors, que la CEA considera “massa intervencionista”. No obstant això, ha valorat positivament que el desplegament sigui gradual i revisable el 2028, fet que permetria ajustar la normativa en funció dels resultats.

Des de l’altra banda, el secretari general de la USdA, Gabriel Ubach, ha mostrat, en declaracions a EL PERIÒDIC, un suport rotund a la proposta. “Nosaltres estem a favor del permís de paternitat al 100%”, ha manifestat. Ubach ha criticat amb duresa la posició de la patronal, afirmant que “tot avenç social a la patronal li sembla malament” i que si per ells fos, “encara estaríem a l’època de les 70 hores setmanals”.

En aquest sentit, el dirigent sindical ha defensat que els costos associats a les millores socials “es fan valdre per a la societat” i que cal posar l’estat del benestar “per davant dels beneficis empresarials”. Per a la USdA, el debat no hauria de centrar-se només en els equilibris econòmics, sinó en la necessitat d’actualitzar els drets laborals d’acord amb els canvis socials. Ubach ha reconegut que la proposta no els havia arribat de manera oficial, però ha celebrat que el plantejament contempli una aplicació gradual, tot i considerar que “s’hauria d’haver implantat d’una forma més directa”.

La proposta, presentada aquesta setmana per la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, preveu estendre el permís de paternitat actual fins a igualar-lo amb el de maternitat, amb l’objectiu de fomentar una corresponsabilitat real entre progenitors. El projecte, tot i ser encara una proposta, ha reobert el debat sobre la conciliació laboral i familiar, i ha posat en relleu, una vegada més, les diferències de visió entre les organitzacions empresarials i els representants dels treballadors.