Ampliació pressupostària

Vicente reconeix barreres d’accés als ajuts per a la digitalització per part d’alguns sectors del teixit empresarial

El director del PDE admet que la construcció compta amb més dificultats i que la demanda va obligar a suspendre la recepció de més sol·licituds

L’èxit de participació en la convocatòria d’enguany del Programa de Digitalització d’Empreses ha superat totes les previsions inicials. En només dos mesos, el pressupost inicial de 500.000 euros destinat a fomentar la transformació digital del teixit empresarial del país s’ha esgotat. Davant l’alta demanda, el Govern ha decidit ampliar l’import disponible amb una dotació addicional de 200.000 euros, la qual se centrarà específicament en iniciatives vinculades a la ciberseguretat, segons va avançar l’Executiu aquest darrer dimecres i ha confirmat avui David Vicente, director d’Andorra Digital i del Programa, en declaracions a EL PERIÒDIC.

“El fet que hàgim exhaurit el pressupost en tan poc temps és una mostra clara de l’interès creixent per part del teixit empresarial per digitalitzar-se i ser més competitiu”, apunta Vicente. Així i tot, i encara que el programa ha estat obert a tots els sectors, des d’Andorra Digital s’ha fet un esforç per evitar que les ajudes es concentrin en determinades activitats econòmiques. L’elevat volum de sol·licituds també ha tingut conseqüències: algunes empreses no han pogut accedir als ajuts per manca de fons, i s’ha hagut de suspendre temporalment la recepció de noves peticions. “Vam haver de baixar la persiana fins que esgotéssim tot el pressupost disponible. Ara la reobrim, però només per a iniciatives de ciberseguretat”, matisa.

Encara que el programa està obert a tots els sectors, alguns àmbits econòmics han trobat més dificultats per accedir-hi, com és el cas de la construcció. “És un sector que requereix més personalització en les solucions i sovint li costa identificar el valor que pot aportar la digitalització”, reconeix Vicente. Tot i els esforços per diversificar, el director d’Andorra Digital admet que no totes les empreses tenen les mateixes facilitats per adaptar-se a l’entorn digital.

En canvi, els sectors amb més penetració digital han sabut aprofitar el programa per consolidar o ampliar les seves eines tecnològiques, amb un clar increment de projectes amb una orientació estratègica i un major grau de maduresa. “Cada cop més, les empreses entenen la digitalització no només com una qüestió tècnica, sinó com una aposta estructural per ser més eficients, créixer i obrir-se a nous mercats“, assenyala el director del programa.

L’ampliació pressupostària, ara limitada a la ciberseguretat, vol respondre a la vulnerabilitat creixent de moltes empreses, especialment les micropimes —les quals representen el 90% del teixit empresarial andorrà—. “Són empreses de 4 o 5 treballadors que sovint no tenen recursos per protegir-se davant d’atacs digitals. Aquesta nova línia vol donar-los eines bàsiques per evitar riscos que podrien posar en perill la seva continuïtat i protegir-se davant d’atacs que podrien comprometre la seva viabilitat“, explica Vicente. Paral·lelament, s’han impulsat accions de sensibilització com webinars en col·laboració amb l’Agència Nacional de Ciberseguretat.

Des del seu inici, el programa s’ha concebut com una eina dinàmica i en constant evolució. “Ens hem dedicat a escoltar les empreses, a fer focus groups sectorials i a adaptar les solucions per fer-les més comprensibles i útils”, assegura Vicente. A més, l’acompanyament no s’acaba un cop concedit l’ajut. “El seguiment és rigorós: monitoritzem cada projecte i fem enquestes de satisfacció. No regalem diners, exigim que es compleixi el que s’ha promès i que el projecte aporti valor a l’empresa“, subratlla Vicente. Tot i això, admet que el veritable repte no és l’accés, sinó la mentalitat: “El procés és senzill, però cal convèncer l’empresariat que digitalitzar-se és ja una necessitat, no una opció. Volem que cap empresa andorrana es quedi fora d’aquesta oportunitat”.

Per facilitar el procés, s’ha creat un Punt Únic de Contacte (PUC) per oferir assessorament gratuït a totes les empreses, amb el suport també de la Cambra de Comerç i la Cambra d’Espanya. Malgrat això, continua havent-hi una bretxa important en capacitats i coneixement digital entre les grans empreses i les més petites, un desafiament que el Govern diu voler abordar amb més formació i acompanyament.

Mirant cap al futur, des d’Andorra Digital es plantegen noves millores al programa per a la propera convocatòria, tot i que encara no es poden avançar detalls. “Encara estem treballant-les, però sí que puc dir que seguirem apostant per ajustar criteris, millorar la comunicació i adaptar-nos a les necessitats reals del país i del seu teixit productiu. No volem tirar ni un euro. Són diners públics i han de generar valor”, conclou Vicente. De moment, es treballa per posar en marxa sistemes que permetin avaluar l’impacte real dels projectes subvencionats. L’objectiu és mesurar, en un termini d’un o dos anys, si les empreses beneficiàries han millorat la seva productivitat, vendes o capacitat competitiva.