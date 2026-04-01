La neu persisteix per la borrasca Erminio, la qual obliga a tancar el Port d’Envalira i complica l’accés a França

La borrasca Erminio ja afecta Andorra amb una nevada persistent a les cotes altes que, amb el pas de les hores, s’estendrà a tot el Principat i ja provoca incidències viàries en diversos punts de la xarxa. Segons el Servei Meteorològic d’Andorra, el front associat al fenomen deixarà precipitacions que començaran al nord al matí i es generalitzaran durant la tarda, amb una intensificació clara al vespre i a la primera meitat de la nit.
Aquest episodi de neu, combinat amb el vent fort de component nord, ha obligat a activar diferents fases a la xarxa viària. Mobilitat ha decretat la fase negra a la CG2 al Port d’Envalira, amb el tancament de l’accés, mentre que es manté la fase groga a la CG2 a Canillo, a la CG3 a Arans i a la CG4 al Coll de la Botella. A més, són obligatoris els equipaments especials a la RN22, RN20 i RN320 en l’accés a França, on també s’aplica la restricció de vehicles de més de 19 tones, i la RN320 al Coll de Puymorens es troba tallada.
Al matí, la cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres, tot i que anirà pujant fins als 1.600 metres durant el vespre. Amb l’arribada de la nit i la matinada, però, tornarà a baixar fins als 1.200 metres, fet que afavorirà noves nevades en diferents punts del territori. Les precipitacions arribaran inicialment en forma de plugim, evolucionaran a pluja a la tarda i acabaran sent en forma de neu durant la nit.
La nevada i el vent compliquen la circulació i restringeixen l’accés a França
El vent bufarà amb força, amb ratxes que poden arribar als 80 km/h als fons de vall i fins als 120 km/h en zones d’alta muntanya, fet que agreuja les condicions de circulació. Pel que fa a les temperatures, es preveuen mínimes de 4 ºC a Andorra la Vella, 0 ºC a 1.500 metres i fins a -9 ºC al Pas de la Casa, mentre que les màximes es quedaran en 8 ºC a la capital, 3 ºC a 1.500 metres i -3 ºC al Pas.
De cara a dijous, la inestabilitat anirà a la baixa i les precipitacions es concentraran sobretot a l’extrem nord del país, on el vent continuarà deixant nuvolositat abundant i encara algunes nevades febles fins a la nit. A la resta del territori s’obriran clarianes de manera progressiva i es preveu una lleugera pujada de les temperatures.
Divendres, amb l’entrada d’una falca anticiclònica, el temps es tornarà més estable, amb domini del sol i temperatures més suaus, posant punt final a l’episodi de nevades.