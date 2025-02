Més de 3.000 nous vehicles afegits al parc automobilístic i depassant les 101.000 unitats

La xifra de vehicles amb què compta el país no para de créixer i així ho demostren les darreres dades del 2024, quan el parc automobilístic estava integrat per 101.123 vehicles, el que representa un augment de 2.940 unitats, és a dir, un 3% més respecte als 98.183 vehicles existents el 31 de desembre de l’any 2023. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l’increment en valor absolut més elevat (2.024 unitats més), assolint la xifra de 68.198 turismes l’any 2024, un 3,1% més que a l’any anterior.

Per la seva banda, el nombre de motocicletes i de ciclomotors és de 19.081 unitats, equivalent a una variació absoluta de 658 unitats més amb referència a l’any anterior, el que representa un augment del 3,6%. Pel que fa al volum de camions i camionetes també s’incrementa amb relació a l’any 2023 (un 3,8%, 267 unitats més) i situen en el nombre total en 7.234 unitats. En últim lloc, el nombre d’altres vehicles a finals de l’any 2024 era de 6.610 unitats, amb una disminució de nou unitats, la qual cosa suposa una variació del -0,1% respecte a l’any anterior.

En l’evolució històrica del parc automobilístic del país s’observen increments anuals elevats i constants des de l’any 2005 fins a l’any 2008, quan la xifra superava els 76.000 vehicles, i aquest valor es manté estable fins a l’any 2013. En els darrers 11 anys, però, s’ha reprès la tendència a l’alça, motivada principalment per l’ascens de turismes, així com de les motocicletes i ciclomotors, segons les dades del Departament d’Indústria i Transports, tractades per l’organisme d’Estadística.

Pel que fa al tipus d’energia, el 2024 l’únic grup que presenta una variació negativa és gasoil (el 41,1% dels vehicles), que disminueix en 151 unitats, la qual cosa suposa una variació del -0,4%. La resta de grups de vehicles presenten variacions positives respecte a l’any 2023. Quant al grup més destacat, gasolina representa el 49,9% dels vehicles amb 1.930 unitats més, fet que suposa un increment del 4% respecte a l’any 2023.

Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, els quals ja suposen l’1,1% del total de vehicles del parc, i que l’any 2024 ha elevat el seu nombre en 185 unitats (fins a les 1.081), un augment del 20,6% amb referència a l’any 2023. Quant als vehicles híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre total d’aquests d’automòbils en 924 unitats (fins a les 3.800), equivalent a una variació del 32,1% en relació amb l’any anterior. Finalment, els vehicles del grup sense carburant incrementen el seu nombre un 1,2%, amb 52 unitats més respecte a l’any 2023.

Pel que fa a la distribució dels turismes segons el tipus d’energia, a finals de l’any 2024 totes les varietats presenten variacions positives amb relació a l’any 2023, excepte els de gasoil. Quant als grups més nombrosos, el de gasolina presenta l’augment més elevat amb 1.255 unitats més, fet que suposa una variació del 4,4%. Per altra banda, el tipus d’energia “Gasoil” disminueix en 308 unitats, fet que suposa un decreixement del 0,9%.

En darrer lloc, la distribució entre els turismes de gasolina i els de gasoil s’anivella any rere any, encara que els vehicles propulsats amb motor de gasoil continuen sent més freqüents que els de gasolina i de mobilitat elèctrica, que s’han incorporat recentment en el parc automòbil.

L’antiguitat preval

Pel que fa a l’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 16 anys, la qual cosa suposa un increment de l’1,6% respecte a l’any 2023, continuant amb la tendència a l’alça dels darrers anys. De manera que els grups de vehicles amb una antiguitat de deu a vint anys presenten, l’any 2024, variacions negatives amb referència a la distribució per grup de l’any 2023 en els quatre tipus de vehicles.

Per altra banda, els grups de vehicles amb antiguitat de més de 20 anys presenten variacions positives respecte a l’any anterior en tots quatre tipus de vehicles. Els grups de vehicles de zero a 10 anys registren variacions positives, excepte pels altres vehicles.