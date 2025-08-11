Menys detencions per alcohol però més sancions administratives en la campanya d’estiu del 2025

Tot i que les xifres no corresponen a un període anual complet, la comparativa entre les dues darreres campanyes d’estiu mostra una disminució de detencions per conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Entre el 27 de juny i el 28 de juliol d’enguany, s’han arrestat 25 persones, mentre que del 19 de juliol al 18 d’agost de 2024 en van ser 36.
En la darrera edició, tots els arrestos han estat per alcohol, amb 19 homes i 6 dones implicats. Quatre conductors han estat relacionats amb sinistres que només han provocat danys materials. Les taxes han variat entre 0,87 i 3,26 grams per litre de sang, amb el grup més nombrós situat entre 1,21 i 1,60 (10 casos) i quatre per sobre dels dos grams. Pel que fa a les edats, nou detinguts tenien entre 18 i 25 anys, deu més entre 26 i 40, i sis superaven aquesta franja.
Comparativa de les campanyes d’estiu del 2024 i 2025 amb el nombre de detencions per tipologia i sexe. | El Periòdic
En canvi, el 2024 hi va haver 31 homes i 5 dones arrestats, la majoria per alcohol (31 casos), però també per consum de substàncies estupefaents (3) o combinació de les dues (2). Aquell any, dotze conductors es van veure implicats en accidents, un dels quals amb una persona ferida. Les taxes màximes es van situar en 3,25 grams per litre, i el grup més nombrós va ser el de 26 a 40 anys, seguit dels majors de 40 i dels joves de 18 a 25.
Aquesta reducció de detencions contrasta amb un increment de la població resident al Principat. Segons dades d’Estadística, el cens a 30 de juny del 2025 és de 87.971 persones, 1.875 més que un any abans, equivalent a un creixement del 2,2%. Això implica que, malgrat l’augment d’habitants i del potencial volum de conductors, les xifres d’arrestos en aquest tipus d’operatius han estat inferiors.
Les campanyes, que es duen a terme tant de dia com de nit i en punts diversos de la xarxa viària, formen part de les accions de prevenció i control que promou la Policia per reduir la sinistralitat. Aquestes inclouen també usuaris de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, sotmesos a les mateixes obligacions legals que la resta de conductors.