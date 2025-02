Medi Ambient registra 153 denúncies el 2024, un creixement del 23% respecte a l’any anterior

L’any 2024 ha tancat amb un increment del 23% en el nombre de queixes i denúncies tramitades pel Departament de Medi Ambient, arribant a un total de 153. Aquesta xifra no només supera la mitjana dels darrers anys, situada al voltant de les 120, sinó que també evidencia, segons informa l’ANA, una creixent sensibilització ciutadana envers el medi ambient i una major disposició a reportar qualsevol agressió ambiental detectada.

L’anàlisi detallada de les dades reflecteix un increment notable en diverses tipologies de reclamacions. Destaca especialment la contaminació atmosfèrica, amb un nombre de denúncies gairebé duplicat respecte a l’any anterior, passant de 14 casos el 2023 a 26 el 2024. També s’ha registrat un augment considerable en les queixes relacionades amb la gestió de residus, que han passat de 22 a 35. La contaminació lumínica, per la seva banda, ha experimentat un repunt, amb sis denúncies el 2024 en comparació amb les dues de l’any precedent.

De la mateixa manera que el 2023, la contaminació acústica ha estat el principal motiu de denúncia, representant un terç del total de reclamacions, amb un 32%. Les segueixen les queixes per mala gestió de residus, que suposen un 23% del total, i les relacionades amb la contaminació d’aigües, que representen el 20%. Pel que fa a les 49 denúncies per contaminació acústica, 16 casos han estat vinculats a locals d’oci o activitats musicals, 15 derivats de maquinària com aerotèrmies, campanes extractores o sistemes de ventilació, 9 relacionats amb activitats comercials, 8 associats a obres i 1 per altres causes.

En relació amb les 26 denúncies per contaminació atmosfèrica, 11 han estat causades per olors, nou per fums, cinc per pols i una per altres motius. Més de la meitat d’aquestes reclamacions s’han presentat per via telefònica, ja que sovint es tracta d’episodis immediats que requereixen una resposta ràpida. Les denúncies per olors solen estar associades a sistemes d’extracció de cuines de restaurants, mentre que les de fums corresponen majoritàriament a estufes de llenya i calderes de gasoil amb problemes de combustió.

Dels 35 casos de denúncies per residus, gairebé la meitat, un total de 15, han estat motivats per una gestió inadequada dels residus d’origen industrial, sovint relacionada amb material abandonat a la natura o una deficient gestió de deixalles en obres de construcció. Nou casos corresponen a residus domèstics, i totes aquestes denúncies han arribat a través de fotodenúncies, evidenciant problemes com l’abandonament de deixalles a la via pública o a espais naturals per part d’excursionistes.

Pel que fa a les vies de comunicació de les denúncies, el telèfon i el correu electrònic han estat els canals més utilitzats, representant el 54% del total de reclamacions, amb 82 casos. Les fotodenúncies han suposat un 22%, amb 34 casos, mentre que el 24% restant, un total de 37 casos, s’han tramitat mitjançant el formulari oficial registrat a Tràmits.