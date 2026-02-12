Mas defensa el diàleg amb el Col·legi de Fisioterapeutes i admet que el sector és “difícil” en plena revisió de les tarifes

La ministra de Salut, Helena Mas, ha assegurat aquest dijous que el Govern ha iniciat una etapa de treball “molt intens” amb el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra per abordar les reivindicacions del sector, després que l’entitat hagi alertat del risc de col·lapse assistencial per l’actual nivell de finançament i hagi reclamat una revisió urgent de les tarifes de la CASS.
Mas ha explicat que els contactes amb la nova junta del col·legi han començat “fa pràcticament poc temps” i que els treballs s’han orientat a una revisió global de la prestació fisioterapèutica. “Són uns treballs que parteixen de la millora de tot el procés de prestació fisioterapèutica”, ha afirmat, detallant que l’anàlisi inclou “l’accés i les tarifes, però també els processos”.
“Som tots conscients que hi ha una sèrie de millores que hem de treballar amb els fisioterapeutes […] Inclou l’accés i les tarifes, però també els processos” – Helena Mas
En aquest sentit, la titular de Salut ha remarcat que totes les parts són conscients que hi ha millores pendents i ha subratllat que s’està treballant conjuntament en qüestions com l’autonomia professional i el circuit de derivacions. “Som tots conscients que hi ha una sèrie de millores que hem de treballar amb els fisioterapeutes”, ha indicat, tot posant com a exemple la possibilitat de revisar el nombre de derivacions mèdiques necessàries en determinats casos. “Si cal tornar al metge i tornar a tenir una derivació, amb això també hi estem treballant”, ha precisat, afegint que paral·lelament també s’està abordant la qüestió tarifària.
La ministra ha admès, però, que es tracta d’un àmbit complex. “És un sector difícil”, ha reconegut, argumentant que els tractaments són altament personalitzats i que cada cas presenta particularitats que dificulten una estandardització. “No és el mateix una espatlla en el cas d’una noia jove que en el cas d’una persona gran”, ha exemplificat, tot destacant que aquesta variabilitat complica determinades decisions estructurals.
“És un sector difícil […] No és el mateix una espatlla en el cas d’una noia jove que en el cas d’una persona gran” – Helena Mas
Pel que fa a l’alerta del col·legi sobre una possible ‘desconveniació’ progressiva de professionals, Mas ha matisat que “sí que hi ha hagut alguna o algunes”, però ha rebutjat que es pugui parlar d’un fenomen generalitzat. “Jo penso que el titular no és que hi ha una ‘desconveniació’ massiva de fisioterapeutes de la CASS”, ha afirmat, tot assenyalant que el nombre és “relativament menor” en algunes unitats i que, alhora, també s’han fet noves acreditacions i incorporacions.
Finalment, la ministra ha volgut posar en valor el clima de diàleg amb el col·lectiu professional. Així, ha destacat la “cordialitat” i la “bona comunicació” amb el Col·legi de Fisioterapeutes i ha agraït la seva tasca, alhora que ha demanat “una mica de paciència” per poder avançar en un procés que ha qualificat de “certament molt difícil i complex”. Amb aquestes declaracions, Mas ha volgut transmetre un missatge de treball conjunt i d’anàlisi estructural del sistema, en un debat que el mateix col·legi ha reclamat que sigui “serè, rigorós i constructiu”.