Marsol presenta el Pla d’Innovació que té una inversió inicial de 5 milions i posa CATSA com a eix tecnològic central

El Govern ha presentat aquest divendres el Pla Nacional d’Innovació, una estratègia a deu anys vista que pretén situar Andorra com un país referent en la recerca, la tecnologia i la transferència de coneixement. L’objectiu és ambiciós: augmentar la inversió en innovació de l’1% actual fins al 7 o 8% del PIB l’any 2036, amb una inversió inicial de 5 milions d’euros.
El Centre Andorra de Tecnologies i Solucions Avançades (CATSA) serà el nucli del nou ecosistema d’innovació. Tal com ha destacat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, “CATSA es convertirà en el pal de paller de tot el pla d’innovació”. La ministra ha afegit que “ha de ser la llum de tot el projecte i de tota aquesta àrea” i ha anunciat que el concurs per escollir l’equip redactor es convocarà a finals d’any. L’objectiu és que “el concepte CATSA sigui una realitat en un any i mig”.
El projecte preveu que el centre aculli espais per a emprenedors i startups, departaments d’innovació d’empreses consolidades, centres de recerca, així com serveis d’incubació i acceleració. També s’hi instal·laran infraestructures de R+D+i, com un laboratori nacional, un FabLab i una biblioteca tecnològica.
El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha subratllat que “per primer cop, el pressupost en innovació s’incrementa de manera significativa: passa de l’1% el 2025 a l’1,75% el 2026”. Ha recordat que el pla és de llarg termini i que “no és una despesa, sinó una inversió de país”.
Segons Saura, el model d’implementació es basarà en “una governança compartida entre el sector públic i privat”, amb la creació d’una Oficina d’Innovació que coordinarà les accions conjuntament amb el Consell d’Innovació, encarregat de definir les línies estratègiques.
El pla estableix set línies d’actuació, centrades en la concentració del talent nacional, el suport al creixement de startups, la digitalització del país i les polítiques de sector per fomentar la recerca aplicada, la creació d’empreses deep tech i la transferència de coneixement.
-Pendent d’ampliació-