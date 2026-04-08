Concòrdia demana si la prestació per a cuidadors no professionals serà una realitat durant aquesta legislatura

El grup parlamentari deConcòrdia ha demanat al Govern que aclareixi si la prestació econòmica per a cuidadors no professionals de persones dependents es farà efectiva durant aquesta legislatura. Així, la consellera general Maria Àngels Aché ha registrat un seguit de preguntes parlamentàries per conèixer l’estat real de la iniciativa i si existeix un calendari previst per a la seva implementació.
Segons la formació, malgrat els compromisos adoptats anteriorment, l’Executiu encara no ha concretat cap decisió formal ni ha informat sobre els avenços del projecte. En aquest sentit, recorden que durant el darrer Debat d’Orientació Política, el Consell General va aprovar una resolució que instava el Govern a elaborar un pla integral de suport als cuidadors i a incloure una prestació específica en el pressupost del 2026.
Durant el darrer Debat d’Orientació Política, el Consell General va aprovar una resolució que instava el Govern a elaborar un pla integral de suport als cuidadors i a incloure una prestació específica en el pressupost del 2026
A més, Concòrdia també vol saber si s’ha elaborat algun informe tècnic o una proposta concreta, així com si s’ha analitzat l’impacte econòmic que podria tenir aquesta mesura. La formació considera que es tracta d’una qüestió rellevant per a moltes famílies, especialment per aquelles persones que es veuen obligades a reduir o abandonar la seva activitat laboral per tenir cura d’un familiar dependent. En aquest sentit, defensen que aquesta tasca hauria de tenir un reconeixement i una compensació adequada.