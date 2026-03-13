Macron defensa els drets de les dones, però evita referir-se explícitament al debat sobre l’avortament a Andorra

El copríncep d’Andorra i president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha adreçat un missatge a la ciutadania amb motiu del Dia de la Constitució, que se celebra aquest 14 de març, en què ha destacat el paper del text constitucional com a garantia de drets i llibertats.
En el seu discurs, el dirigent francès ha volgut posar l’accent en la qüestió dels drets de les dones, recordant que la Constitució recull els principis d’igualtat davant la llei. “Si la Constitució andorrana consagra aquest conjunt de drets i llibertats basats en la inviolabilitat dels drets i la igualtat de tots davant la llei, sabem que aquests principis no sempre es respecten més enllà de les nostres fronteres”, ha afirmat.
Macron també ha remarcat que aquests drets encara requereixen avenços. “L’aniversari de l’adopció de la nostra Constitució ens convida a continuar, amb coratge i determinació, la lluita pels drets de les dones — tots els seus drets”, ha assenyalat.
El copríncep defensa continuar avançant en els drets de les dones, però evita pronunciar-se sobre el debat de l’avortament
En aquest sentit, el copríncep ha indicat que aquest objectiu ha de garantir “la seva llibertat, la seva autonomia i el seu rol dins la societat”. Tot i posar l’accent en la necessitat de continuar avançant en aquest àmbit, Macron no ha fet cap referència explícita a la qüestió de l’avortament, un tema que continua generant debat al país tenint en compte que la interrupció voluntària de l’embaràs no està permesa a Andorra.
El missatge institucional també ha inclòs una referència a la reobertura de la carretera RN20, una via que connecta el Principat amb França i que havia estat afectada per treballs de seguretat. Macron ha expressat la seva satisfacció per la finalització de les actuacions, destacant que els treballs de reforç de la façana rocosa i de restauració del paviment s’han completat respectant els requisits de seguretat.
El copríncep ha valorat la mobilització dels serveis implicats i la cooperació entre els diferents actors que han participat en els treballs, destacant que aquesta coordinació és un exemple de solidaritat entre territoris de muntanya.
Macron celebra la reobertura de la RN20 i destaca la cooperació entre serveis i administracions per restablir aquesta connexió clau amb França
Finalment, Macron ha situat Andorra en el context internacional actual i ha remarcat la importància de reforçar els vincles amb la Unió Europea, que ha qualificat com un factor essencial d’estabilitat política i de seguretat col·lectiva basat en la democràcia, la solidaritat i el respecte pels drets humans.
El dirigent francès ha conclòs el seu missatge felicitant la ciutadania pel Dia de la Constitució i destacant el valor de disposar d’un text adoptat pel poble andorrà per orientar el futur del país.