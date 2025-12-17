Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El president de l'USdA, Gabriel Ubach i la ministra Conxita Marsol durant una sessió del Consell Econòmic i Social. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
Aixecament de pròrrogues l'1 de gener del 2027

La USdA expressa un desacord “absolut i frontal” amb la descongelació dels lloguers anunciada pel Govern

El sindicat adverteix que la mesura agreujarà la crisi d'habitatge i denuncia una pèrdua de poder adquisitiu en el sector privat

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet públic el seu desacord “absolut i frontal” amb les polítiques impulsades pel Govern i, de manera específica, amb l’anunci de la descongelació dels lloguers a partir del gener del 2027, començant pels contractes més antics. Segons el sindicat, aquesta decisió consolida un model econòmic que “precaritza el treball, empobreix pensionistes, expulsa professionals qualificats i posa en risc la cohesió social i la identitat cultural del país”.

En un comunicat, la USdA adverteix que la mesura s’adopta en un context en què “els salaris del sector privat no han absorbit l’impacte de la inflació” i considera que la descongelació agreujarà una crisi d’habitatge que defineix com a “estructural”.

El sindicat també assenyala el que qualifica d’“incoherència flagrant” en l’acció de l’Executiu, en permetre increments acumulats de fins al 25% en els preus dels lloguers mentre el salari mínim ha augmentat, com a màxim, un 6%. Aquesta diferència, segons la USdA, comportarà una “pèrdua brutal del poder adquisitiu” de les famílies i farà impossible mantenir unes condicions de vida dignes.

La USdA denuncia una “incoherència flagrant” entre l’augment dels lloguers i l’evolució del salari mínim, que considera insuficient per garantir condicions de vida dignes

Pel que fa al mercat laboral, l’organització sindical denuncia que el Govern “continua blindant el sector públic” mentre deixa desprotegit el sector privat. En aquest sentit, assegura que molts treballadors del sector privat no cobren l’IPC, assumeixen el cost real de la vida i, en alguns casos, no tenen dret a vot, tot i sostenir l’economia del país. Aquesta situació, afirma la USdA, genera “treballadors de primera i de segona” i afebleix la cohesió social.

El comunicat alerta igualment d’una sortida creixent de professionals qualificats i de pensionistes que abandonen el país perquè no poden assumir el cost de la vida i de l’habitatge. Segons el sindicat, aquesta fugida s’estaria compensant amb la incorporació de mà d’obra més barata i precària, fet que comportaria una pèrdua de qualitat professional, una degradació dels serveis i un desarrelament cultural i social.

En l’àmbit dels drets sindicals, la USdA denuncia una doble vara de mesurar entre el sector públic i el privat. Assegura que, mentre al sector públic “existeixen marcs legals i proteccions favorables”, al sector privat “l’activitat sindical es desenvolupa en un entorn hostil i amb por a represàlies”.

Comparteix
Notícies relacionades
Afers Socials fixa que el lloguer ha de superar el 30% dels ingressos per accedir als ajuts destinats a l’habitatge
Serrano destaca el paper d’Andorra “en la cooperació internacional” en un món marcat per “conflictes i incerteses”
Concòrdia destaca la neutralitat de Serrano Pentinat, mentre el PS troba a faltar referències als problemes del país

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Més de 3,8 milions d’euros completen l’adjudicació dels darrers trams de la desviació Massana–Ordino fins al 2027
  • Societat, Successos
La Policia arresta un turista de 37 anys després que el servei de Circulació el veiés agredint la seva parella al carrer
  • Societat, Successos
Detingut després de descobrir, arran d’una investigació per agressió sexual, que n’hauria comès una altra el 2023
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Andorra la Vella suspèn temporalment noves autoritzacions de rètols i pantalles lluminoses a l’espai públic
  • Parròquies, Societat
Els mandataris comunals volen regular la reunió de cònsols per reforçar la veu comunal en l’àmbit legislatiu
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella crea una borsa de treball d’interins per reforçar els serveis essencials a la parròquia
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu