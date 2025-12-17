La USdA expressa un desacord “absolut i frontal” amb la descongelació dels lloguers anunciada pel Govern

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet públic el seu desacord “absolut i frontal” amb les polítiques impulsades pel Govern i, de manera específica, amb l’anunci de la descongelació dels lloguers a partir del gener del 2027, començant pels contractes més antics. Segons el sindicat, aquesta decisió consolida un model econòmic que “precaritza el treball, empobreix pensionistes, expulsa professionals qualificats i posa en risc la cohesió social i la identitat cultural del país”.
En un comunicat, la USdA adverteix que la mesura s’adopta en un context en què “els salaris del sector privat no han absorbit l’impacte de la inflació” i considera que la descongelació agreujarà una crisi d’habitatge que defineix com a “estructural”.
El sindicat també assenyala el que qualifica d’“incoherència flagrant” en l’acció de l’Executiu, en permetre increments acumulats de fins al 25% en els preus dels lloguers mentre el salari mínim ha augmentat, com a màxim, un 6%. Aquesta diferència, segons la USdA, comportarà una “pèrdua brutal del poder adquisitiu” de les famílies i farà impossible mantenir unes condicions de vida dignes.
La USdA denuncia una “incoherència flagrant” entre l’augment dels lloguers i l’evolució del salari mínim, que considera insuficient per garantir condicions de vida dignes
Pel que fa al mercat laboral, l’organització sindical denuncia que el Govern “continua blindant el sector públic” mentre deixa desprotegit el sector privat. En aquest sentit, assegura que molts treballadors del sector privat no cobren l’IPC, assumeixen el cost real de la vida i, en alguns casos, no tenen dret a vot, tot i sostenir l’economia del país. Aquesta situació, afirma la USdA, genera “treballadors de primera i de segona” i afebleix la cohesió social.
El comunicat alerta igualment d’una sortida creixent de professionals qualificats i de pensionistes que abandonen el país perquè no poden assumir el cost de la vida i de l’habitatge. Segons el sindicat, aquesta fugida s’estaria compensant amb la incorporació de mà d’obra més barata i precària, fet que comportaria una pèrdua de qualitat professional, una degradació dels serveis i un desarrelament cultural i social.
En l’àmbit dels drets sindicals, la USdA denuncia una doble vara de mesurar entre el sector públic i el privat. Assegura que, mentre al sector públic “existeixen marcs legals i proteccions favorables”, al sector privat “l’activitat sindical es desenvolupa en un entorn hostil i amb por a represàlies”.